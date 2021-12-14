14 декабря 2021

«Газпром» сменил гендиректора крупнейшей дочки в ЯНАО

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Ноябрьск. ЯНАО, газпром-нефть
В ООО «Газпром добыча Ямбург» сменился гендиректор Фото:

В крупнейшей добычной компании «Газпрома» — ООО «Газпром добыча Ямбург» сменился генеральный директор. Им назначили Андрея Касьяненко.

Компанию «Газпром добыча Ямбург» возглавил Андрей Касьяненко. Прежний гендиректор компании Олег Арно освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Газпрома».

Известно, что Андрей Касьяненко родился в 1978 году. Он окончил Самарский государственный технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В компании Касьяненко работает на протяжении 17-и лет. В последние четыре года занимал должность главного инженера — заместителя генерального директора «Севернефтегазпрома».

Ранее стало известно, что компания ПАО «Газпром» инвестировала свыше одного триллиона рублей в ЯНАО в период с 2016 по 2021 год. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложил, что месторождения Надым-Пур-Тазовского региона обеспечивают существенный объем добычи газа Группы «Газпром».

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В крупнейшей добычной компании «Газпрома» — ООО «Газпром добыча Ямбург» сменился генеральный директор. Им назначили Андрея Касьяненко. Компанию «Газпром добыча Ямбург» возглавил Андрей Касьяненко. Прежний гендиректор компании Олег Арно освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Газпрома». Известно, что Андрей Касьяненко родился в 1978 году. Он окончил Самарский государственный технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В компании Касьяненко работает на протяжении 17-и лет. В последние четыре года занимал должность главного инженера — заместителя генерального директора «Севернефтегазпрома». Ранее стало известно, что компания ПАО «Газпром» инвестировала свыше одного триллиона рублей в ЯНАО в период с 2016 по 2021 год. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложил, что месторождения Надым-Пур-Тазовского региона обеспечивают существенный объем добычи газа Группы «Газпром».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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