«Газпром» сменил гендиректора крупнейшей дочки в ЯНАО

15 декабря 2021 в 02:47 Размер текста - 17 +

В ООО «Газпром добыча Ямбург» сменился гендиректор Фото: Александр Константинов © URA.RU В крупнейшей добычной компании «Газпрома» — ООО «Газпром добыча Ямбург» сменился генеральный директор. Им назначили Андрея Касьяненко. Компанию «Газпром добыча Ямбург» возглавил Андрей Касьяненко. Прежний гендиректор компании Олег Арно освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Газпрома». Известно, что Андрей Касьяненко родился в 1978 году. Он окончил Самарский государственный технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В компании Касьяненко работает на протяжении 17-и лет. В последние четыре года занимал должность главного инженера — заместителя генерального директора «Севернефтегазпрома». Ранее стало известно, что компания ПАО «Газпром» инвестировала свыше одного триллиона рублей в ЯНАО в период с 2016 по 2021 год. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложил, что месторождения Надым-Пур-Тазовского региона обеспечивают существенный объем добычи газа Группы «Газпром». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В крупнейшей добычной компании «Газпрома» — ООО «Газпром добыча Ямбург» сменился генеральный директор. Им назначили Андрея Касьяненко. Компанию «Газпром добыча Ямбург» возглавил Андрей Касьяненко. Прежний гендиректор компании Олег Арно освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Газпрома». Известно, что Андрей Касьяненко родился в 1978 году. Он окончил Самарский государственный технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В компании Касьяненко работает на протяжении 17-и лет. В последние четыре года занимал должность главного инженера — заместителя генерального директора «Севернефтегазпрома». Ранее стало известно, что компания ПАО «Газпром» инвестировала свыше одного триллиона рублей в ЯНАО в период с 2016 по 2021 год. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер доложил, что месторождения Надым-Пур-Тазовского региона обеспечивают существенный объем добычи газа Группы «Газпром».