29 декабря 2021

Места, куда жителей Челябинской области пустят без QR-кода. Перечень

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, трк, проверка qr-кода
До конца новогодних каникул у челябинцев без сертификата о вакцинации будет не так уж много возможностей Фото:
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В Челябинской области на новогодних и рождественских каникулах сохраняются ограничения, препятствующие распространению COVID-19. Жители, не имеющие QR-кода о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании, не смогут попасть во многие заведения города. URA.RU предоставляет читателям список мест, куда в начале 2022 года сохранится доступ без ограничений.

  • Объекты розничной торговли с площадью торгового зала менее 400 кв. метров (если они не расположены на территории ТРК);
  • Аптеки;
  • Лечебные учреждения
  • Пункты вакцинации от коронавируса;
  • Почтовые отделения;
  • Управляющие компании;
  • Госучреждения (в том числе пункты ГИБДД, отделы полиции, суды, МФЦ, Пенсионный фонд, органы социальной защиты);

QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в Челябинской области будут необходимы для посещения кафе, ресторанов и прочих заведений общепита (исключая работающие на вокзалах и в аэропортах). Также они потребуются при посещении культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, объектов розничной торговли, площадь которых свыше 400 квадратных метров, бассейнов, саун.

Чтобы несколько скрасить южноуральцам доставленные неудобства, власти объявили о скидках в 50% по QR-коду о вакцинации на билеты в театры, на концерты и другие зрелищные мероприятия в областных учреждениях культуры. Предъявить код при покупке билета можно будет в бумажной распечатке или в электронном виде. Кроме того, на фоне спада заболеваемости с середины декабря порог заполнения залов для посещения спектаклей и концертов увеличен с 50% до 70%.

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В Челябинской области на новогодних и рождественских каникулах сохраняются ограничения, препятствующие распространению COVID-19. Жители, не имеющие QR-кода о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании, не смогут попасть во многие заведения города. URA.RU предоставляет читателям список мест, куда в начале 2022 года сохранится доступ без ограничений. QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в Челябинской области будут необходимы для посещения кафе, ресторанов и прочих заведений общепита (исключая работающие на вокзалах и в аэропортах). Также они потребуются при посещении культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, объектов розничной торговли, площадь которых свыше 400 квадратных метров, бассейнов, саун. Чтобы несколько скрасить южноуральцам доставленные неудобства, власти объявили о скидках в 50% по QR-коду о вакцинации на билеты в театры, на концерты и другие зрелищные мероприятия в областных учреждениях культуры. Предъявить код при покупке билета можно будет в бумажной распечатке или в электронном виде. Кроме того, на фоне спада заболеваемости с середины декабря порог заполнения залов для посещения спектаклей и концертов увеличен с 50% до 70%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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