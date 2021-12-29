До конца новогодних каникул у челябинцев без сертификата о вакцинации будет не так уж много возможностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Челябинской области на новогодних и рождественских каникулах сохраняются ограничения, препятствующие распространению COVID-19. Жители, не имеющие QR-кода о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании, не смогут попасть во многие заведения города. URA.RU предоставляет читателям список мест, куда в начале 2022 года сохранится доступ без ограничений.

Объекты розничной торговли с площадью торгового зала менее 400 кв. метров (если они не расположены на территории ТРК);

Аптеки;

Лечебные учреждения

Пункты вакцинации от коронавируса;

Почтовые отделения;

Управляющие компании;

Госучреждения (в том числе пункты ГИБДД, отделы полиции, суды, МФЦ, Пенсионный фонд, органы социальной защиты);

QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в Челябинской области будут необходимы для посещения кафе, ресторанов и прочих заведений общепита (исключая работающие на вокзалах и в аэропортах). Также они потребуются при посещении культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, объектов розничной торговли, площадь которых свыше 400 квадратных метров, бассейнов, саун.

Чтобы несколько скрасить южноуральцам доставленные неудобства, власти объявили о скидках в 50% по QR-коду о вакцинации на билеты в театры, на концерты и другие зрелищные мероприятия в областных учреждениях культуры. Предъявить код при покупке билета можно будет в бумажной распечатке или в электронном виде. Кроме того, на фоне спада заболеваемости с середины декабря порог заполнения залов для посещения спектаклей и концертов увеличен с 50% до 70%.

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