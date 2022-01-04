В Екатеринбурге загорелся цех на промплощадке Уралмаша. Региональный МЧС сообщает о сложностях в тушении пожара.
«По оперативной информации на площади 1000 кв.м горит колерный цех на промплощадке. Из ангара огнеборцы эвакуировали 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируется находящийся внутри автотранспорт. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой», — сообщается на официальном сайте МЧС по Свердловской области.
Внутри помещения раздаются хлопки. Из-за этого спасателям приходится работать только с безопасного расстояния.
Площадь пожара составляет 1000 кв. м.
Фото: МЧС РФ по Свердловской области
Из-за опасностей пожарным приходится работать с безопасного расстояния
В Екатеринбурге загорелся цех на промплощадке Уралмаша. Региональный МЧС сообщает о сложностях в тушении пожара. «По оперативной информации на площади 1000 кв.м горит колерный цех на промплощадке. Из ангара огнеборцы эвакуировали 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируется находящийся внутри автотранспорт. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой», — сообщается на официальном сайте МЧС по Свердловской области. Внутри помещения раздаются хлопки. Из-за этого спасателям приходится работать только с безопасного расстояния.