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30 декабря 2021

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на Уралмаше. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, пламя, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Пожарным не удается вплотную подступить к огню Фото:

В Екатеринбурге загорелся цех на промплощадке Уралмаша. Региональный МЧС сообщает о сложностях в тушении пожара.

«По оперативной информации на площади 1000 кв.м горит колерный цех на промплощадке. Из ангара огнеборцы эвакуировали 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируется находящийся внутри автотранспорт. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой», — сообщается на официальном сайте МЧС по Свердловской области.

Внутри помещения раздаются хлопки. Из-за этого спасателям приходится работать только с безопасного расстояния.

Площадь пожара составляет 1000 кв. м.
Фото:
Из-за опасностей пожарным приходится работать с безопасного расстояния
Фото:

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В Екатеринбурге загорелся цех на промплощадке Уралмаша. Региональный МЧС сообщает о сложностях в тушении пожара. «По оперативной информации на площади 1000 кв.м горит колерный цех на промплощадке. Из ангара огнеборцы эвакуировали 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируется находящийся внутри автотранспорт. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой», — сообщается на официальном сайте МЧС по Свердловской области. Внутри помещения раздаются хлопки. Из-за этого спасателям приходится работать только с безопасного расстояния.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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