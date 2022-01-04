В Екатеринбурге произошел крупный пожар на Уралмаше. Фото, видео 05 января 2022 в 11:51 Размер текста - 17 + Пожарным не удается вплотную подступить к огню Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге загорелся цех на промплощадке Уралмаша. Региональный МЧС сообщает о сложностях в тушении пожара. «По оперативной информации на площади 1000 кв.м горит колерный цех на промплощадке. Из ангара огнеборцы эвакуировали 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируется находящийся внутри автотранспорт. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой», — сообщается на официальном сайте МЧС по Свердловской области. Внутри помещения раздаются хлопки. Из-за этого спасателям приходится работать только с безопасного расстояния. Площадь пожара составляет 1000 кв. м. Фото: МЧС РФ по Свердловской области Из-за опасностей пожарным приходится работать с безопасного расстояния Фото: МЧС РФ по Свердловской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. В Екатеринбурге загорелся цех на промплощадке Уралмаша. Региональный МЧС сообщает о сложностях в тушении пожара. «По оперативной информации на площади 1000 кв.м горит колерный цех на промплощадке. Из ангара огнеборцы эвакуировали 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируется находящийся внутри автотранспорт. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой», — сообщается на официальном сайте МЧС по Свердловской области. Внутри помещения раздаются хлопки. Из-за этого спасателям приходится работать только с безопасного расстояния. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям