Депутат Госдумы увидел «руку Запада» в беспорядках в Казахстане

Беспорядки охватили весь Казахстан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Нельзя исключать причастность Запада к беспорядкам в Казахстане. Косвенно в пользу этой версии говорит то, что противостояния возникли в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Кроме того, в действиях зачинщиков беспорядков прослеживается четкая организованность. Такую версию высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«Перед переговорами Путина и Байдена внезапно возникает ситуация гражданской войны в Казахстане. Удивительно, что вся эта оппозиция организованно действует. При этом мы знаем, что Казахстан на протяжении многих лет являлся площадкой для действий западных НКО самого различного типа. Совсем не видеть там руку Запада — мне эта версия представляется сомнительной», — заявил Бородай в интервью «Говорит Москва».

Он назвал и другие версии произошедшего, в том числе конфликт между нынешним руководителем Казахстана Токаевым и кланом Назарбаева, влияние казахских националистов. Однако, по мнению Бородая, совсем исключать роль Запада в этом конфликте нельзя. Депутат Госдумы отметил, что в будущем США смогут использовать ситуацию в Казахстане, чтобы шантажировать Россию.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что «бесцеремонное вмешательство США в дела Казахстана» отразится на рабочей атмосфере во время переговоров с Россией, намеченных на 10 января. Так он прокомментировал высказывания властей США о том, что Казахстану не стоило обращаться за помощью в решение внутренних проблем к ОДКБ и призывать миротворцев.

Массовые протесты в Казахстане начались сразу после новогодних праздников. Жители Атырау и других городов страны стали выходить на улицы из-за резкого скачка цен на газ. В беспорядках, охвативших всю страну, погибли 18 силовиков. Эксперты заявили, что за беспорядками в стране стоят радикально настроенные исламисты. Президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести миротворцев. 10 января в республике объявлен общенациональный траур по всем погибшим во время беспорядков.

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