В Совфеде обвинили США в бесцеремонном отношении к Казахстану

Бесцеремонное вмешательство США в дела Казахстана отразится на рабочей атмосфере на переговорах с Россией. Об этом предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Если же США позволят себе бесцеремонно в казахстанскую ситуацию вмешиваться, оценивать действия властей Казахстана, оценивать действия протестующей части населения, оценивать действия ОДКБ и миротворцев, это не будет содействовать нормальной рабочей атмосфере на переговорах», — рассказал «Ведомостям» Константин Косачев. По его мнению, власти США не должны перебарщивать с вмешательством в ситуацию в Казахстане, так как на переговорах будут обсуждаться «слишком серьезные вопросы».
Также он доложил, что власти Казахстана сами должны определиться со своим будущим развитием. Косачев считает, что главное, чтобы в этой стране все происходило в рамках Конституции.
Массовые протесты в Казахстане начались сразу после новогодних праздников. Жители Атырау и других городов страны стали выходить на улицы из-за резкого скачка цен на газ. В бывшей столице Казахстана Алма-Ате силовики стали применять светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих. По всей стране начали отключать интернет, — перестали работать мессенджеры What’s App и Telegram. Банки Казахстана также объявили о прекращении работы.
Бесцеремонное вмешательство США в дела Казахстана отразится на рабочей атмосфере на переговорах с Россией. Об этом предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Если же США позволят себе бесцеремонно в казахстанскую ситуацию вмешиваться, оценивать действия властей Казахстана, оценивать действия протестующей части населения, оценивать действия ОДКБ и миротворцев, это не будет содействовать нормальной рабочей атмосфере на переговорах», — рассказал «Ведомостям» Константин Косачев. По его мнению, власти США не должны перебарщивать с вмешательством в ситуацию в Казахстане, так как на переговорах будут обсуждаться «слишком серьезные вопросы». Также он доложил, что власти Казахстана сами должны определиться со своим будущим развитием. Косачев считает, что главное, чтобы в этой стране все происходило в рамках Конституции. Массовые протесты в Казахстане начались сразу после новогодних праздников. Жители Атырау и других городов страны стали выходить на улицы из-за резкого скачка цен на газ. В бывшей столице Казахстана Алма-Ате силовики стали применять светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих. По всей стране начали отключать интернет, — перестали работать мессенджеры What’s App и Telegram. Банки Казахстана также объявили о прекращении работы.