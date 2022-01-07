В Совфеде обвинили США в бесцеремонном отношении к Казахстану

08 января 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Константин Косачев считает вмешательства США в дела Казахстана лишними Фото: unsplash.com новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Бесцеремонное вмешательство США в дела Казахстана отразится на рабочей атмосфере на переговорах с Россией. Об этом предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Если же США позволят себе бесцеремонно в казахстанскую ситуацию вмешиваться, оценивать действия властей Казахстана, оценивать действия протестующей части населения, оценивать действия ОДКБ и миротворцев, это не будет содействовать нормальной рабочей атмосфере на переговорах», — рассказал «Ведомостям» Константин Косачев. По его мнению, власти США не должны перебарщивать с вмешательством в ситуацию в Казахстане, так как на переговорах будут обсуждаться «слишком серьезные вопросы». Также он доложил, что власти Казахстана сами должны определиться со своим будущим развитием. Косачев считает, что главное, чтобы в этой стране все происходило в рамках Конституции. Массовые протесты в Казахстане начались сразу после новогодних праздников. Жители Атырау и других городов страны стали выходить на улицы из-за резкого скачка цен на газ. В бывшей столице Казахстана Алма-Ате силовики стали применять светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих. По всей стране начали отключать интернет, — перестали работать мессенджеры What’s App и Telegram. Банки Казахстана также объявили о прекращении работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бесцеремонное вмешательство США в дела Казахстана отразится на рабочей атмосфере на переговорах с Россией. Об этом предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Если же США позволят себе бесцеремонно в казахстанскую ситуацию вмешиваться, оценивать действия властей Казахстана, оценивать действия протестующей части населения, оценивать действия ОДКБ и миротворцев, это не будет содействовать нормальной рабочей атмосфере на переговорах», — рассказал «Ведомостям» Константин Косачев. По его мнению, власти США не должны перебарщивать с вмешательством в ситуацию в Казахстане, так как на переговорах будут обсуждаться «слишком серьезные вопросы». Также он доложил, что власти Казахстана сами должны определиться со своим будущим развитием. Косачев считает, что главное, чтобы в этой стране все происходило в рамках Конституции. Массовые протесты в Казахстане начались сразу после новогодних праздников. Жители Атырау и других городов страны стали выходить на улицы из-за резкого скачка цен на газ. В бывшей столице Казахстана Алма-Ате силовики стали применять светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих. По всей стране начали отключать интернет, — перестали работать мессенджеры What’s App и Telegram. Банки Казахстана также объявили о прекращении работы.