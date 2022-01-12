Депутат Госдумы предложил уменьшить количество налогов в России

Россиян хотят освободить от уплаты налога при продаже унаследованного жилья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить россиян от уплаты налога на доход от продажи унаследованной недвижимости. Письмо с соответствующим предложением Федоров направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении RT.

Депутат отмечает, что граждане, планирующие продать унаследованное жилье, уплачивают налог в размере 13%. Он уточнил, что гражданин имеет право продать такое жилье только по истечении трех лет владения этой собственностью.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил снизить НДФЛ вплоть до 0% для бедных граждан. Депутат Михаил Щапов в разговоре URA.RU предложил установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. Депутат отметил, что это поможет сгладить социальный разлом в доходах населения.

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