Депутат Госдумы предложил уменьшить количество налогов в России

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Россиян хотят освободить от уплаты налога при продаже унаследованного жилья Фото:

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить россиян от уплаты налога на доход от продажи унаследованной недвижимости. Письмо с соответствующим предложением Федоров направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении RT.

Депутат отмечает, что граждане, планирующие продать унаследованное жилье, уплачивают налог в размере 13%. Он уточнил, что гражданин имеет право продать такое жилье только по истечении трех лет владения этой собственностью.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил снизить НДФЛ вплоть до 0% для бедных граждан. Депутат Михаил Щапов в разговоре URA.RU предложил установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. Депутат отметил, что это поможет сгладить социальный разлом в доходах населения.

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить россиян от уплаты налога на доход от продажи унаследованной недвижимости. Письмо с соответствующим предложением Федоров направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. «В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении RT. Депутат отмечает, что граждане, планирующие продать унаследованное жилье, уплачивают налог в размере 13%. Он уточнил, что гражданин имеет право продать такое жилье только по истечении трех лет владения этой собственностью. Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил снизить НДФЛ вплоть до 0% для бедных граждан. Депутат Михаил Щапов в разговоре URA.RU предложил установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. Депутат отметил, что это поможет сгладить социальный разлом в доходах населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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