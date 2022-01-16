Пенсионеров в Екатеринбурге обокрали необычным способом

Злоумышленницы украли у пенсионеров почти полмиллиона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Две мошенницы обокрали пенсионеров в Екатеринбурге на 450 тысяч рублей под видом обмена их денег на купюры нового образца. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Незваные гости проследовали в квартиру пенсионеров, где попросили показать имеющуюся наличность, чтобы переписать ее номера для предстоящего обмена», — рассказал Горелых, отметив, что инцидент произошел в Октябрьском районе Екатеринбурга. Подозреваемые уверяли, что хотят обменять деньги пенсионеров на банкноты нового образца.

Горелых рассказал, что злоумышленницы увидели сбережения в 450 тысяч рублей, стали пересчитывать их, заменяя некоторые купюры на поддельные. Пенсионер заметил это и попытался отобрать деньги, в ответ на что ему брызнули в лицо из газового баллончика и сбежали.

«По факту совершенного преступления следственным подразделением ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ — разбой. Максимальное наказание по данной статье до 12 лет лишения свободы», — подчеркнул Горелых.

Он призвал пенсионеров не разговаривать с незнакомыми людьми на темы, касающиеся денег. В частности, злоумышленники могут вымогать средства, рассказывая про попадание родственника в ДТП, о проблемах с банковским счетом или под другим предлогом.

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