16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Пенсионеров в Екатеринбурге обокрали необычным способом

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленницы украли у пенсионеров почти полмиллиона Фото:

Две мошенницы обокрали пенсионеров в Екатеринбурге на 450 тысяч рублей под видом обмена их денег на купюры нового образца. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Незваные гости проследовали в квартиру пенсионеров, где попросили показать имеющуюся наличность, чтобы переписать ее номера для предстоящего обмена», — рассказал Горелых, отметив, что инцидент произошел в Октябрьском районе Екатеринбурга. Подозреваемые уверяли, что хотят обменять деньги пенсионеров на банкноты нового образца.

Горелых рассказал, что злоумышленницы увидели сбережения в 450 тысяч рублей, стали пересчитывать их, заменяя некоторые купюры на поддельные. Пенсионер заметил это и попытался отобрать деньги, в ответ на что ему брызнули в лицо из газового баллончика и сбежали.

«По факту совершенного преступления следственным подразделением ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ — разбой. Максимальное наказание по данной статье до 12 лет лишения свободы», — подчеркнул Горелых.

Он призвал пенсионеров не разговаривать с незнакомыми людьми на темы, касающиеся денег. В частности, злоумышленники могут вымогать средства, рассказывая про попадание родственника в ДТП, о проблемах с банковским счетом или под другим предлогом.

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Две мошенницы обокрали пенсионеров в Екатеринбурге на 450 тысяч рублей под видом обмена их денег на купюры нового образца. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Незваные гости проследовали в квартиру пенсионеров, где попросили показать имеющуюся наличность, чтобы переписать ее номера для предстоящего обмена», — рассказал Горелых, отметив, что инцидент произошел в Октябрьском районе Екатеринбурга. Подозреваемые уверяли, что хотят обменять деньги пенсионеров на банкноты нового образца. Горелых рассказал, что злоумышленницы увидели сбережения в 450 тысяч рублей, стали пересчитывать их, заменяя некоторые купюры на поддельные. Пенсионер заметил это и попытался отобрать деньги, в ответ на что ему брызнули в лицо из газового баллончика и сбежали. «По факту совершенного преступления следственным подразделением ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ — разбой. Максимальное наказание по данной статье до 12 лет лишения свободы», — подчеркнул Горелых. Он призвал пенсионеров не разговаривать с незнакомыми людьми на темы, касающиеся денег. В частности, злоумышленники могут вымогать средства, рассказывая про попадание родственника в ДТП, о проблемах с банковским счетом или под другим предлогом.
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