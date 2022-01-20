Украина примет участие в сертификации «Северного потока — 2». При одном условии

21 января 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Украина может принять участие в сертификации СП-2 Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета «Северный поток — 2» Украина примет участие в сертификации российского газопровода «Северного потока — 2» (СП-2) при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. «Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации „Северного потока — 2“, когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам», — сообщил Галущенко на брифинге в Брюсселе. Украинские власти признались в выгоде от запуска СП-2. Киевский политолог Кирилл Молчанов считает, что украинскому «Нафтогазу» будет на руку работа газопровода, так как в этом случае страна сможет покупать газ по выгодной цене. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина примет участие в сертификации российского газопровода «Северного потока — 2» (СП-2) при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. «Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации „Северного потока — 2“, когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам», — сообщил Галущенко на брифинге в Брюсселе. Украинские власти признались в выгоде от запуска СП-2. Киевский политолог Кирилл Молчанов считает, что украинскому «Нафтогазу» будет на руку работа газопровода, так как в этом случае страна сможет покупать газ по выгодной цене.