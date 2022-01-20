20 января 2022

Украина примет участие в сертификации «Северного потока — 2». При одном условии

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Украина может принять участие в сертификации СП-2 Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Украина примет участие в сертификации российского газопровода «Северного потока — 2» (СП-2) при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации „Северного потока — 2“, когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам», — сообщил Галущенко на брифинге в Брюсселе.

Украинские власти признались в выгоде от запуска СП-2. Киевский политолог Кирилл Молчанов считает, что украинскому «Нафтогазу» будет на руку работа газопровода, так как в этом случае страна сможет покупать газ по выгодной цене.

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Украина примет участие в сертификации российского газопровода «Северного потока — 2» (СП-2) при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. «Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации „Северного потока — 2“, когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам», — сообщил Галущенко на брифинге в Брюсселе. Украинские власти признались в выгоде от запуска СП-2. Киевский политолог Кирилл Молчанов считает, что украинскому «Нафтогазу» будет на руку работа газопровода, так как в этом случае страна сможет покупать газ по выгодной цене.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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