Украина примет участие в сертификации российского газопровода «Северного потока — 2» (СП-2) при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
«Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации „Северного потока — 2“, когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам», — сообщил Галущенко на брифинге в Брюсселе.
Украинские власти признались в выгоде от запуска СП-2. Киевский политолог Кирилл Молчанов считает, что украинскому «Нафтогазу» будет на руку работа газопровода, так как в этом случае страна сможет покупать газ по выгодной цене.
Украина примет участие в сертификации российского газопровода «Северного потока — 2» (СП-2) при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. «Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации „Северного потока — 2“, когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам», — сообщил Галущенко на брифинге в Брюсселе. Украинские власти признались в выгоде от запуска СП-2. Киевский политолог Кирилл Молчанов считает, что украинскому «Нафтогазу» будет на руку работа газопровода, так как в этом случае страна сможет покупать газ по выгодной цене.