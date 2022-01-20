Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам создать запас предметов первой необходимости для нужд гражданской обороны. В список вошли противогазы, ватники, термосы, топоры и бензорезы. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на портале правовой информации.
«Установить, что запасы материально-технических, продовольственных и иных средств Свердловской области, создаваемых в целях гражданской обороны (далее — запасы), предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения Свердловской области, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях», — говорится в документе.
Согласно постановлению, в регионе должен быть создан запас из 650 тыс. противогазов для взрослых и 500 тыс. для детей, 500 ватников, 2 тыс. респираторов, 1700 комплектов дозиметров, 500 дождевиков. Также на складах должно быть 1,5 тыс. индивидуальных рационов питания, полторы тонны питьевой воды, 50 топоров, 10 тепловых пушек и 30 термосов.
Скрин постановления правительства Свердловская области
Скрин постановления правительства Свердловская области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам создать запас предметов первой необходимости для нужд гражданской обороны. В список вошли противогазы, ватники, термосы, топоры и бензорезы. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на портале правовой информации. «Установить, что запасы материально-технических, продовольственных и иных средств Свердловской области, создаваемых в целях гражданской обороны (далее — запасы), предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения Свердловской области, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях», — говорится в документе. Согласно постановлению, в регионе должен быть создан запас из 650 тыс. противогазов для взрослых и 500 тыс. для детей, 500 ватников, 2 тыс. респираторов, 1700 комплектов дозиметров, 500 дождевиков. Также на складах должно быть 1,5 тыс. индивидуальных рационов питания, полторы тонны питьевой воды, 50 топоров, 10 тепловых пушек и 30 термосов.