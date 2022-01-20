20 января 2022

Куйвашев поручил создать запас противогазов на случай войны. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие МБУ «Институт гражданской безопасности». Челябинск, маска, противогаз, сиз
В запасе должно быть 650 тысяч противогазов для взрослых и 500 тысяч для детей Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам создать запас предметов первой необходимости для нужд гражданской обороны. В список вошли противогазы, ватники, термосы, топоры и бензорезы. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

«Установить, что запасы материально-технических, продовольственных и иных средств Свердловской области, создаваемых в целях гражданской обороны (далее — запасы), предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения Свердловской области, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях», — говорится в документе.

Согласно постановлению, в регионе должен быть создан запас из 650 тыс. противогазов для взрослых и 500 тыс. для детей, 500 ватников, 2 тыс. респираторов, 1700 комплектов дозиметров, 500 дождевиков. Также на складах должно быть 1,5 тыс. индивидуальных рационов питания, полторы тонны питьевой воды, 50 топоров, 10 тепловых пушек и 30 термосов.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам создать запас предметов первой необходимости для нужд гражданской обороны. В список вошли противогазы, ватники, термосы, топоры и бензорезы. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на портале правовой информации. «Установить, что запасы материально-технических, продовольственных и иных средств Свердловской области, создаваемых в целях гражданской обороны (далее — запасы), предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения Свердловской области, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях», — говорится в документе. Согласно постановлению, в регионе должен быть создан запас из 650 тыс. противогазов для взрослых и 500 тыс. для детей, 500 ватников, 2 тыс. респираторов, 1700 комплектов дозиметров, 500 дождевиков. Также на складах должно быть 1,5 тыс. индивидуальных рационов питания, полторы тонны питьевой воды, 50 топоров, 10 тепловых пушек и 30 термосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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