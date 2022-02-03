Секретарь СНБО Украины назвал невозможным возвращение Крыма

04 февраля 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Данилова, Украина будет делать все для возвращения Крыма и Донбасса Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России На сегодняшний день Украина не может ничего сделать для возвращения Крыма. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1». «Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно», — заявил Алексей Данилов. Также он отметил, что Украина будет делать все необходимое для того, чтобы Крым, Донецкая и Луганская область «вернулись домой». Данилов подчеркнул, что возвращение территорий Донбасса не может быть произведено военным путем из-за того, что большое количество жертв недопустимо. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане по возвращению Крыма. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условия для предотвращения войны. Одним из требований Украины является вывод вооруженных сил России с территорий Донбасса и Крыма. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На сегодняшний день Украина не может ничего сделать для возвращения Крыма. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1». «Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно», — заявил Алексей Данилов. Также он отметил, что Украина будет делать все необходимое для того, чтобы Крым, Донецкая и Луганская область «вернулись домой». Данилов подчеркнул, что возвращение территорий Донбасса не может быть произведено военным путем из-за того, что большое количество жертв недопустимо. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане по возвращению Крыма. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условия для предотвращения войны. Одним из требований Украины является вывод вооруженных сил России с территорий Донбасса и Крыма.