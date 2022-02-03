03 февраля 2022

Секретарь СНБО Украины назвал невозможным возвращение Крыма

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
По словам Алексея Данилова, Украина будет делать все для возвращения Крыма и Донбасса Фото:
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Крым вернулся в состав России

На сегодняшний день Украина не может ничего сделать для возвращения Крыма. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».

«Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно», — заявил Алексей Данилов.

Также он отметил, что Украина будет делать все необходимое для того, чтобы Крым, Донецкая и Луганская область «вернулись домой». Данилов подчеркнул, что возвращение территорий Донбасса не может быть произведено военным путем из-за того, что большое количество жертв недопустимо.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане по возвращению Крыма. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условия для предотвращения войны. Одним из требований Украины является вывод вооруженных сил России с территорий Донбасса и Крыма.

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На сегодняшний день Украина не может ничего сделать для возвращения Крыма. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1». «Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно», — заявил Алексей Данилов. Также он отметил, что Украина будет делать все необходимое для того, чтобы Крым, Донецкая и Луганская область «вернулись домой». Данилов подчеркнул, что возвращение территорий Донбасса не может быть произведено военным путем из-за того, что большое количество жертв недопустимо. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане по возвращению Крыма. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условия для предотвращения войны. Одним из требований Украины является вывод вооруженных сил России с территорий Донбасса и Крыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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