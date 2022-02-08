Справки, медкарты и выписки в России переведут в электронный вид

08 февраля 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Врачам и пациентам не придется искать историю болезни, если человек переехал или сменил больницу, отметил Михаил Мишустин Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство РФ решило перевести большинство медицинских документов в электронный вид. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, пациентам и врачам больше не придется искать историю болезни в том случае, если человек переехал или сменил больницу и поликлинику. «Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. Большинство документов должны перейти в электронный вид. Среди прочего различные выписки, справки, медкарты, чтобы врачам и пациентам не приходилось искать историю болезни, даже если человек переезжал, менял поликлинику, больницу. Все сведения будут собраны в одном месте», — приводит слова Михаила Мишустина официальный telegram-канал правительства РФ. По словам премьер-министра, такой подход к хранению медицинской документации поможет спасти человеку жизнь в экстренной ситуации. Обновленная информационная система свяжет между собой все региональные медицинские организации. В нее будет поступать информация о лекарственном обеспечении граждан, результатах медицинских освидетельствований и информация об аккредитованных специалистах. Ранее Роспотребнадзор и Минздрав РФ изменили порядок лечения для больных коронавирусом. Так, пациенты с признаками ОРВИ и COVID-19 смогут оформить и закрыть листок временной нетрудоспособности удаленно, без посещения поликлиники. Для этого достаточно получить дистанционную консультацию врача или позвонить на линию 122. Однако у пациентов возникли проблемы. Так, жительница Екатеринбурга не смогла закрыть больничный, поскольку у больницы «что-то не подгрузилось». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минздраву РФ и Минцифры РФ наладить дистанционную выписку листков нетрудоспособности в кратчайшие сроки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ решило перевести большинство медицинских документов в электронный вид. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, пациентам и врачам больше не придется искать историю болезни в том случае, если человек переехал или сменил больницу и поликлинику. «Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. Большинство документов должны перейти в электронный вид. Среди прочего различные выписки, справки, медкарты, чтобы врачам и пациентам не приходилось искать историю болезни, даже если человек переезжал, менял поликлинику, больницу. Все сведения будут собраны в одном месте», — приводит слова Михаила Мишустина официальный telegram-канал правительства РФ. По словам премьер-министра, такой подход к хранению медицинской документации поможет спасти человеку жизнь в экстренной ситуации. Обновленная информационная система свяжет между собой все региональные медицинские организации. В нее будет поступать информация о лекарственном обеспечении граждан, результатах медицинских освидетельствований и информация об аккредитованных специалистах. Ранее Роспотребнадзор и Минздрав РФ изменили порядок лечения для больных коронавирусом. Так, пациенты с признаками ОРВИ и COVID-19 смогут оформить и закрыть листок временной нетрудоспособности удаленно, без посещения поликлиники. Для этого достаточно получить дистанционную консультацию врача или позвонить на линию 122. Однако у пациентов возникли проблемы. Так, жительница Екатеринбурга не смогла закрыть больничный, поскольку у больницы «что-то не подгрузилось». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минздраву РФ и Минцифры РФ наладить дистанционную выписку листков нетрудоспособности в кратчайшие сроки.