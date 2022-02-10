В Чечне просят переименовать суды Грозного в виде исключения

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
В российском законе не закреплен механизм переименования судов Фото:

Парламент Чечни попросил Госдуму РФ переименовать суды Грозного. Документ об этом содержится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Парламент Чеченской Республики вносит на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о переименовании районных судов города Грозного. В законе „О судах общей юрисдикции в РФ“ не закреплен механизм переименования судов. Вместе с тем существует пример переименования судов с целью приведения в соответствие с действующим административным делением», — отмечается в документе.

Документ составлен на имя председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина. Кроме того, переименование судов может повлечь за собой возможное переназначение судей. Всего на эти цели понадобится 268 тысяч рублей.

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Парламент Чечни попросил Госдуму РФ переименовать суды Грозного. Документ об этом содержится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Парламент Чеченской Республики вносит на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о переименовании районных судов города Грозного. В законе „О судах общей юрисдикции в РФ“ не закреплен механизм переименования судов. Вместе с тем существует пример переименования судов с целью приведения в соответствие с действующим административным делением», — отмечается в документе. Документ составлен на имя председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина. Кроме того, переименование судов может повлечь за собой возможное переназначение судей. Всего на эти цели понадобится 268 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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