Депутат ГД опроверг признание ДНР в границах Донецкой области

Леонид Калашников заявил, что уточнение территории республик — не право России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

У России нет права уточнять чужие границы, так что президент РФ Владимир Путин не мог признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи», — заявил он в беседе с изданием «Подъем», информация приводится в telegram-канале СМИ.

Калашников уточнил, что границы устанавливать будет ДНР и ЛНР, а не Россия. «Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть ее проводят стороны, которые себя объявили государствами», — добавил депутат Госдумы.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что ЛНР и ДНР будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей. Республики занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже, приводит слова Калашникова «Национальная служба новостей». Независимость республик с большой вероятностью будет установлена в границах, которые были утверждены во время референдума о самоопределении в 2014 году , дополняет Pravda.Ru.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость ДНР и ЛНР. Он пояснил, что это решение давно назрело. В ООН призвали Россию отказаться от этого решения.

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