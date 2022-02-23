Молочные продукты и овощи резко подорожали в Свердловской области

24 февраля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Больше всего выросли цены на помидоры, бананы и пастеризованное молоко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аналитики Свердловскстата зафиксировали рост цен на молочные продукты, овощи и фрукты. Отчет с мониторингом цен за неделю с 17 по 24 февраля опубликован на официальном сайте Свердловскстата. Больше всего — на 3,3% — выросла стоимость помидоров. Она составляет теперь в среднем до 187,6 рубля за килограмм. Из фруктов цена поднялась на бананы (+2,75%, средняя цена — 95 руб/кг) и яблоки (+1,9%, 102,4 руб/кг). Такие овощи, как картофель, репчатый лук и свекла, выросли в цене на 1%. Их стоимость составила 60,6, 28,5 и 42,1 рубля за килограмм соответственно. Среди молочных продуктов сильнее всего выросла стоимость пастеризованного молока жирностью от 2,5 до 3,2%. За минувшую неделю рост составил 2,7%, в среднем литр молока обойдется в 59,8 рубля. По 2% прибавили творог и сметана; за кг творога в среднем придется отдать 391,8 рубля, за кг сметаны — 263,5 рубля. Эксперты финансового сектора заявили URA.RU, что раньше остальных товаров вырастут цены на бытовую технику и автомобили. Но рост цен из-за обвала российского рубля стоит ожидать не ранее чем через месяц. Уточняется, что рост цен неминуемо затронет все товары на российском рынке. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Аналитики Свердловскстата зафиксировали рост цен на молочные продукты, овощи и фрукты. Отчет с мониторингом цен за неделю с 17 по 24 февраля опубликован на официальном сайте Свердловскстата. Больше всего — на 3,3% — выросла стоимость помидоров. Она составляет теперь в среднем до 187,6 рубля за килограмм. Из фруктов цена поднялась на бананы (+2,75%, средняя цена — 95 руб/кг) и яблоки (+1,9%, 102,4 руб/кг). Такие овощи, как картофель, репчатый лук и свекла, выросли в цене на 1%. Их стоимость составила 60,6, 28,5 и 42,1 рубля за килограмм соответственно. Среди молочных продуктов сильнее всего выросла стоимость пастеризованного молока жирностью от 2,5 до 3,2%. За минувшую неделю рост составил 2,7%, в среднем литр молока обойдется в 59,8 рубля. По 2% прибавили творог и сметана; за кг творога в среднем придется отдать 391,8 рубля, за кг сметаны — 263,5 рубля. Эксперты финансового сектора заявили URA.RU, что раньше остальных товаров вырастут цены на бытовую технику и автомобили. Но рост цен из-за обвала российского рубля стоит ожидать не ранее чем через месяц. Уточняется, что рост цен неминуемо затронет все товары на российском рынке.