Steam отключил почти все способы оплаты для россиян

Сообщается, что никакой способ онлайн-оплаты по банковской карте не проходит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сервис Steam компьютерных игр отключил почти все способы оплаты для пользователей из России. Ограничение появилось вечером 2 марта.

«Steam в России отключил практически все способы оплаты — остались только PayPal и кошелек магазина», — сообщили в telegram-канале деловой газеты vs.ru. Проблемы при попытке оплатить сервис возникали у пользователей еще 2 марта.

Ранее сообщалось, что VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.