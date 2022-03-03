Steam отключил почти все способы оплаты для россиян

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Сообщается, что никакой способ онлайн-оплаты по банковской карте не проходит Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Сервис Steam компьютерных игр отключил почти все способы оплаты для пользователей из России. Ограничение появилось вечером 2 марта.

«Steam в России отключил практически все способы оплаты — остались только PayPal и кошелек магазина», — сообщили в telegram-канале деловой газеты vs.ru. Проблемы при попытке оплатить сервис возникали у пользователей еще 2 марта.

Ранее сообщалось, что VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

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Сервис Steam компьютерных игр отключил почти все способы оплаты для пользователей из России. Ограничение появилось вечером 2 марта. «Steam в России отключил практически все способы оплаты — остались только PayPal и кошелек магазина», — сообщили в telegram-канале деловой газеты vs.ru. Проблемы при попытке оплатить сервис возникали у пользователей еще 2 марта. Ранее сообщалось, что VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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