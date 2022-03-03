Steam отключил почти все способы оплаты для россиян

Сервис Steam компьютерных игр отключил почти все способы оплаты для пользователей из России. Ограничение появилось вечером 2 марта.
«Steam в России отключил практически все способы оплаты — остались только PayPal и кошелек магазина», — сообщили в telegram-канале деловой газеты vs.ru. Проблемы при попытке оплатить сервис возникали у пользователей еще 2 марта.
Ранее сообщалось, что VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.
Сервис Steam компьютерных игр отключил почти все способы оплаты для пользователей из России. Ограничение появилось вечером 2 марта. «Steam в России отключил практически все способы оплаты — остались только PayPal и кошелек магазина», — сообщили в telegram-канале деловой газеты vs.ru. Проблемы при попытке оплатить сервис возникали у пользователей еще 2 марта. Ранее сообщалось, что VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.