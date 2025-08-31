В Германии перед выборами начали умирать кандидаты одной партии

Сразу четыре кандидата от одной партии умерли перед выборами в Германии
Агитационный плакат партии AfD гласит: «Здравый смысл. Держим слово»
Агитационный плакат партии AfD гласит: «Здравый смысл. Держим слово» Фото:

Сразу четыре кандидата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), выдвинутых на предстоящие в сентябре местные выборы в земле Северный Рейн — Вестфалия, скончались за последние две недели. Об этом сообщил профессор экономики Стефан Хомбург в своем аккаунте в соцсети Х.

«Статистически это практически невозможно», — заявил Хомбург в своем сообщении. По данным ученого, речь идет о представителях АдГ в городах Бломберг, Райнберг, Шверте и Бад-Липшпринге. Возраст умерших кандидатов составлял от 59 до 71 года.

Партия «Альтернатива для Германии» в последние месяцы укрепила свои позиции среди избирателей, впервые с апреля 2025 года выйдя на первое место по популярности, согласно опросам института Forsa. Рост поддержки АдГ связывали с недовольством граждан политикой канцлера Фридриха Мерца и усилением военной риторики правительства, что сопровождалось снижением рейтинга правящей коалиции.

