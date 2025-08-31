В Германии перед выборами начали умирать кандидаты одной партии

Сразу четыре кандидата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), выдвинутых на предстоящие в сентябре местные выборы в земле Северный Рейн — Вестфалия, скончались за последние две недели. Об этом сообщил профессор экономики Стефан Хомбург в своем аккаунте в соцсети Х.
«Статистически это практически невозможно», — заявил Хомбург в своем сообщении. По данным ученого, речь идет о представителях АдГ в городах Бломберг, Райнберг, Шверте и Бад-Липшпринге. Возраст умерших кандидатов составлял от 59 до 71 года.
Партия «Альтернатива для Германии» в последние месяцы укрепила свои позиции среди избирателей, впервые с апреля 2025 года выйдя на первое место по популярности, согласно опросам института Forsa. Рост поддержки АдГ связывали с недовольством граждан политикой канцлера Фридриха Мерца и усилением военной риторики правительства, что сопровождалось снижением рейтинга правящей коалиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.