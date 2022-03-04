Аборигены Таймыра готовят судебный иск к «Сургутнефтегазу»

«Сургутнефтегазу» предъявили претензии аборигены их Таймыра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Аборигены Таймыра готовят иск в суд на компанию «Сургутнефтегаз» из-за недостаточного размера компенсаций за использование земельного участка, который планируется отдать нефтяникам для разработки месторождений. Об этом URA.RU сообщила председатель родовой общины «Ня танса» Валерия Бологова.

Спор между родовой общиной и «Сургутнефтегазом» возник из-за земельного участка на Агапском участке Таймыра, который отдан нефтяникам под разработку месторождений. Однако аборигены не согласны с размером компенсации, которые они должны получить за то, что потеряют эту землю. «Нарушено более тридцати федеральных, региональных, а также международных законодательных актов. Также отсутствует согласие с „Ня танса“, обеспечивающий равный учет мнений представителей общин, интересы которых затрагивает реализация намечаемой хозяйственной деятельности ПАО „Сургутнефтегаз“ в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», — прокомментировала Бологова.

Она также сообщила, что община готова обратиться в суд, если «Сургутнефтегаз» не пойдет на диалог. Узнать позицию нефтяной корпорации не удалось. В пресс-службе СНГ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские аборигены обвинили нефтяников в том, что они оказывают пособничество браконьерам. Якобы работники «Сургутнефтегаза» пропускают друзей и знакомый рыбачить и охотиться на закрытых территориях.

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