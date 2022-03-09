К границам Украины прилетели самолеты НАТО

У границ Украины зафиксированы самолеты и вертолеты НАТО Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Шесть военных самолетов и два вертолета НАТО подлетели к границам Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса полетов Flightradar24.

Согласно данным сервиса, воздушные судна летают на территории Румынии, Польши и Словакии. На территории Словакии зафиксирован американский военный вертолет, а также несколько военных самолетов США и НАТО.

Ранее к границам Украины приблизились несколько военных самолетов США. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, власти страны потребовали у НАТО закрыть воздушное пространство.

Скриншот Flightradar24

Скриншот Flightradar24

Скриншот Flightradar24

Скриншот Flightradar24