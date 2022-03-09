К границам Украины прилетели самолеты НАТО

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, военный самолет, истребитель
У границ Украины зафиксированы самолеты и вертолеты НАТО Фото:

Шесть военных самолетов и два вертолета НАТО подлетели к границам Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса полетов Flightradar24.

Согласно данным сервиса, воздушные судна летают на территории Румынии, Польши и Словакии. На территории Словакии зафиксирован американский военный вертолет, а также несколько военных самолетов США и НАТО.

Ранее к границам Украины приблизились несколько военных самолетов США. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, власти страны потребовали у НАТО закрыть воздушное пространство.

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Шесть военных самолетов и два вертолета НАТО подлетели к границам Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса полетов Flightradar24. Согласно данным сервиса, воздушные судна летают на территории Румынии, Польши и Словакии. На территории Словакии зафиксирован американский военный вертолет, а также несколько военных самолетов США и НАТО. Ранее к границам Украины приблизились несколько военных самолетов США. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, власти страны потребовали у НАТО закрыть воздушное пространство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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