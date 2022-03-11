11 марта 2022

В ООН раскритиковали решение Meta о призывах к убийству россиян

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Официальный сайт президента Украины, оон
В ООН жестко раскритиковали новую редакционную политику Meta Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

ООН выступает против любого разжигания ненависти и призывов к насилию. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать решение Meta позволить призывы к насилию против россиян.

«Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию. Такая риторика неприемлема с любой стороны», — цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

Ранее в Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В ведомстве потребовали, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. Сообщалось, что мера не коснется WhatsApp. В Роскомнадзоре предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта. После этого руководство корпорации заявило, что новая политика в отношении российских военнослужащих, будет применяться только на Украине.

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ООН выступает против любого разжигания ненависти и призывов к насилию. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать решение Meta позволить призывы к насилию против россиян. «Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию. Такая риторика неприемлема с любой стороны», — цитирует Дюжаррика РИА «Новости». Ранее в Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В ведомстве потребовали, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. Сообщалось, что мера не коснется WhatsApp. В Роскомнадзоре предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта. После этого руководство корпорации заявило, что новая политика в отношении российских военнослужащих, будет применяться только на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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