В ООН раскритиковали решение Meta о призывах к убийству россиян

12 марта 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

ООН выступает против любого разжигания ненависти и призывов к насилию. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать решение Meta позволить призывы к насилию против россиян. «Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию. Такая риторика неприемлема с любой стороны», — цитирует Дюжаррика РИА «Новости». Ранее в Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В ведомстве потребовали, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. Сообщалось, что мера не коснется WhatsApp. В Роскомнадзоре предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта. После этого руководство корпорации заявило, что новая политика в отношении российских военнослужащих, будет применяться только на Украине.