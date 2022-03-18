В Донецке погибло четыре человека из-за обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировской районе Донецка погибло четыре человека. Об этом сообщается в официальном telegram-канале представительства Донецкой народной республики.

«По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела ВФУ по ул. Петровского, 111 „в“ Кировского района Донецка. Одна жительница ранена. Обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 14 марта националисты нанесли удар по центру Донецка ракетой «Точка-У». В результате падения обломков ракеты погиб 21 человек. Владимир Путин отметил, что Евросоюз намерено замалчивает этот инцидент, пишет RT.