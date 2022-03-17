В мероприятии приняло участие около 7 тыс. тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 18 марта прошел митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Отдельной темой митинга стало проведение спецоперации РФ на Украине и последовавшие санкции Запада. URA.RU подготовило фоторепортаж по итогам мероприятия на Цветном бульваре.

Губернатор Тюменской области Александр Моор со сцены напомнил тюменцам о важности возвращения Крыма в РФ. «Для нас Крым и Севастополь всегда были российскими. Потому что там происходили важнейшие для нашей страны события», — заявил глава региона.

Губернатор также сделал акцент на спецоперации российской армии на Украине, которую назвал справедливой борьбой с новой волной нацизма в Европе. Чиновник также выразил уверенность в том, что Россия справится с санкциями Запада. Среди собравшихся встречались баннеры с лозунгами «Zа Россию! Zа Президента! ZА наших!», призванные показать поддержку спецоперации.

Кроме выступления Моора, тюменцам удалось послушать музыкальные коллективы города. По оценкам одного из организаторов мероприятия, пожелавшего не называть своего имени, на митинг пришло около 7 тыс. тюменцев — официально власти пока не называют количество участников. Стартовав в 15:00, митинг-концерт завершился около 16:10. После этого люди стали покидать площадь.

Митинг-концерт прошел на площади у Цветного бульвара Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С обращением к тюменцам выступил губернатор Александр Моор… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… который до митинга активно фотографировался с жителями Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На мероприятие пришли и депутаты Тюменской облдумы — Андрей Артюхов (на переднем плане) и Виктор Рейн Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Участники активно поддерживали спецоперацию РФ на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Митинг-концерт продлился около часа, после чего участники и организаторы покинули площадь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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