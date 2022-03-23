Это связано с временным дефицитом чековой ленты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сеть гипермаркетов «Лента» отказывается от использования бумажных чеков в пользу электронных. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«[Сеть „Лента“] переходит на электронные чеки и купоны вместо бумажных», — говорится в объявлении в одном из магазинов сети.

Уточняется, что это связано с временным дефицитом чековой ленты. Несмотря на это, продавец сможет распечатать покупателю копию чека, рассказывают в магазине. «Вам придет электронный чек, но вы в любом случае сможете попросить кассира распечатать вам бумажную копию», — рассказал администратор в магазине.

Ранее сообщалось, что из-за роста стоимости чековых лент «Гортранс» решил сократить размер билетов в общественном транспорте Екатеринбурга. Решение экспериментальное и используется только на маршрутах троллейбусов Октябрьского депо.

Обыкновенная белая бумага начала дорожать в последние недели из-за частичного ухода компании-поставщика белил для сырья. Ранее URA.RU собрало список мест, где купить самую дешевую бумагу. В то же время в магазине канцтоваров «Читай-город» было введено ограничение на продажу упаковок бумаги А4 — не более одной пачки одному покупателю. Одна из типографий в Екатеринбурге рассматривает вариант нарезки рулонной офсетной бумаги, которую используют для печати бюллетеней для выборов, чтобы продавать ее в офисы Екатеринбурга.

Все это связано с санкциями в ответ на вынужденную спецоперацию РФ на Украине — западные компании начали уходить с российского рынка. В своих заявлениях это решение лидеры западных стран объясняли тем, что необходимо нанести серьезный удар по экономике России и ее социальной и гуманитарной сферам. В ответ на это, президент России Владимир Путин заявил, что это самая настоящая агрессия и война информационными, политическими и экономическими средствами против миллионов граждан РФ.

Объявление в магазине «Лента» на проспекте Космонавтов, 1В/1 Фото: Максим Кириллов © URA.RU

Информация на кассе самообслуживания в «Ленте» Фото: Максим Кириллов © URA.RU

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