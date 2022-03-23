«Лента» в Екатеринбурге отказывается от бумажных чеков. Фото

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Ситуация в супермаркете Лента на фоне ажиотажа связанного с эпидемией коронавируса. Челябинск, магазин, еда, супермаркет лента, лента
Это связано с временным дефицитом чековой ленты Фото:
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Сеть гипермаркетов «Лента» отказывается от использования бумажных чеков в пользу электронных. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«[Сеть „Лента“] переходит на электронные чеки и купоны вместо бумажных», — говорится в объявлении в одном из магазинов сети.

Уточняется, что это связано с временным дефицитом чековой ленты. Несмотря на это, продавец сможет распечатать покупателю копию чека, рассказывают в магазине. «Вам придет электронный чек, но вы в любом случае сможете попросить кассира распечатать вам бумажную копию», — рассказал администратор в магазине.

Ранее сообщалось, что из-за роста стоимости чековых лент «Гортранс» решил сократить размер билетов в общественном транспорте Екатеринбурга. Решение экспериментальное и используется только на маршрутах троллейбусов Октябрьского депо.

Обыкновенная белая бумага начала дорожать в последние недели из-за частичного ухода компании-поставщика белил для сырья. Ранее URA.RU собрало список мест, где купить самую дешевую бумагу. В то же время в магазине канцтоваров «Читай-город» было введено ограничение на продажу упаковок бумаги А4 — не более одной пачки одному покупателю. Одна из типографий в Екатеринбурге рассматривает вариант нарезки рулонной офсетной бумаги, которую используют для печати бюллетеней для выборов, чтобы продавать ее в офисы Екатеринбурга.

Все это связано с санкциями в ответ на вынужденную спецоперацию РФ на Украине — западные компании начали уходить с российского рынка. В своих заявлениях это решение лидеры западных стран объясняли тем, что необходимо нанести серьезный удар по экономике России и ее социальной и гуманитарной сферам. В ответ на это, президент России Владимир Путин заявил, что это самая настоящая агрессия и война информационными, политическими и экономическими средствами против миллионов граждан РФ.

Объявление в магазине «Лента» на проспекте Космонавтов, 1В/1
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Информация на кассе самообслуживания в «Ленте»
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Сеть гипермаркетов «Лента» отказывается от использования бумажных чеков в пользу электронных. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «[Сеть „Лента“] переходит на электронные чеки и купоны вместо бумажных», — говорится в объявлении в одном из магазинов сети. Уточняется, что это связано с временным дефицитом чековой ленты. Несмотря на это, продавец сможет распечатать покупателю копию чека, рассказывают в магазине. «Вам придет электронный чек, но вы в любом случае сможете попросить кассира распечатать вам бумажную копию», — рассказал администратор в магазине. Ранее сообщалось, что из-за роста стоимости чековых лент «Гортранс» решил сократить размер билетов в общественном транспорте Екатеринбурга. Решение экспериментальное и используется только на маршрутах троллейбусов Октябрьского депо. Обыкновенная белая бумага начала дорожать в последние недели из-за частичного ухода компании-поставщика белил для сырья. Ранее URA.RU собрало список мест, где купить самую дешевую бумагу. В то же время в магазине канцтоваров «Читай-город» было введено ограничение на продажу упаковок бумаги А4 — не более одной пачки одному покупателю. Одна из типографий в Екатеринбурге рассматривает вариант нарезки рулонной офсетной бумаги, которую используют для печати бюллетеней для выборов, чтобы продавать ее в офисы Екатеринбурга. Все это связано с санкциями в ответ на вынужденную спецоперацию РФ на Украине — западные компании начали уходить с российского рынка. В своих заявлениях это решение лидеры западных стран объясняли тем, что необходимо нанести серьезный удар по экономике России и ее социальной и гуманитарной сферам. В ответ на это, президент России Владимир Путин заявил, что это самая настоящая агрессия и война информационными, политическими и экономическими средствами против миллионов граждан РФ. Если вы наткнулись на что-то интересное, увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо трудностями или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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