Власти ХМАО рассказали, что будет с ценами на проезд и полеты

Власти ХМАО не станут поднимать цены на пассажирские перевозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти ХМАО заверили, что не станут поднимать тарифы на проезд всех видов транспорта, включая самолеты. Об этом рассказал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок.

«Правительством округа пассажирские перевозки внутри региона всеми видами транспорта субсидируются. Это автомобильные, железнодорожные, водные и воздушные. Также субсидируются региональные авиаперевозки за пределы округа по 16 маршрутам. Это позволяет существенно снижать тарифы на перевозку. Планов по увеличению тарифов нет», — добавил чиновник во время онлайн-эфира.

При этом, по словам Гребешка, цены могут измениться летом, когда вырастет спрос на этот вид услуг. Однако такое увеличение стоимости происходит ежегодно.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair нашла способ продолжить полеты и чинить самолеты, несмотря на санкции и заявления иностранных компаний о том, что они приостанавливают обслуживание авиакомпаний России. Также компании удалось спасти от конфискации самолеты Boeing 737NG, которые были зарегистрированы на Бермудах. Сделать она это смогла после того, как российское законодательство позволило компаниям переводить лизинговые авиалайнеры в юрисдикцию РФ в особых случаях. Таковыми признаны ситуации, когда в отношении России применяются санкции со стороны иностранных государств. Сейчас широкомасштабные санкции приняты Западом и США в связи со спецоперацией России на Украине. Их цель, как заявляли сами инициаторы санкций, — нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.

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