Капуста стала дороже на 6,4%
новость из сюжетаЦены на продукты в России
В России подорожали некоторые продукты, в их числе овощи, а также автомобили. Об этом сообщается на сайте Росстата.
- В России выросла стоимость лука на 13,7%, помидоров — на 8,2%, бананов — на 7,8%, капусты — на 6,4%, моркови — на 5,6%, свеклы — на 5,2%. Сахар подорожал на 13,8%, соль на 4%, рис — на 3,9%, гречка — на 3,3%;
- Отечественные легковые автомобили стали дороже на 20,7%. Иномарки российской сборки и импортированные выросли в цене на 23,7%. Также среди потребительских товаров увеличилась стоимость кроссовок для взрослых на 5,9%, кроссовок для детей и стоимость шампуней на 3,9%, электропылесосов — на 3,7%, женских колготок — на 3,5%;
- Среди медикаментов выросла стоимость корвалола на 4,3%. Также увеличилась цена анальгина на 4,2%, поливитаминов — на 3,8%, комбинированных анальгетиков — на 3,7%, левомеколя на 3,4%;
- Стали дороже некоторые виды непродовольственных товаров. Гигиенические прокладки подорожали на 5%, детские подгузники — на 4,4%, стиральные порошки и зубные пасты — на 4,2%, хозяйственное мыло и зубные щетки — на 4%, туалетное мыло — на 3,6%, спички — на 3,4%, туалетная бумага — на 3%;
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что россияне перестали экстренно скупать продукты в магазинах. Он поручил Минсельхозу и регионов следить за ситуацией. Минсельхоз принимает меры по стабилизации цен, пишет RT. В Генпрокуратуре проверят факты незаконного роста стоимости продуктов, сообщает телеканал 360.
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