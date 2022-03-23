Bloomberg: производство кофе оказалось под угрозой из-за санкций

24 марта 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Производство кофе оказалось под угрозой из-за роста цен на удобрения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупные производители кофе заявили о критической ситуации в отрасли из-за роста цен на удобрения. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. «В Никарагуа фермеры, выращивающие кофе, сокращают закупки удобрений только для того, чтобы свести концы с концами. В Гватемале производители разбавляют питательные вещества, чтобы истощить скудные запасы. А в Коста-Рике производители делают ставку на то, что их почва содержит достаточно затяжных питательных веществ, чтобы провести их через следующий посевной сезон», — пишет издание Bloomberg. Фермеры пытаются искать альтернативы удобрениям, цены на которые растут во всем мире из-за перебоев с поставками, в том числе из России и Белоруссии. Обе страны являются одними из ведущих мировых поставщиков удобрений. Рост цен на все виды товаров вызван введением санкций в отношении России со стороны ЕС и США. Жесткие санкции введены после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. В ЕС и США рассчитывают, что это ударит по российской экономике, затронув все сферы жизнедеятельности. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Президент России Владимир Путин заявил, что для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Крупные производители кофе заявили о критической ситуации в отрасли из-за роста цен на удобрения. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. «В Никарагуа фермеры, выращивающие кофе, сокращают закупки удобрений только для того, чтобы свести концы с концами. В Гватемале производители разбавляют питательные вещества, чтобы истощить скудные запасы. А в Коста-Рике производители делают ставку на то, что их почва содержит достаточно затяжных питательных веществ, чтобы провести их через следующий посевной сезон», — пишет издание Bloomberg. Фермеры пытаются искать альтернативы удобрениям, цены на которые растут во всем мире из-за перебоев с поставками, в том числе из России и Белоруссии. Обе страны являются одними из ведущих мировых поставщиков удобрений. Рост цен на все виды товаров вызван введением санкций в отношении России со стороны ЕС и США. Жесткие санкции введены после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. В ЕС и США рассчитывают, что это ударит по российской экономике, затронув все сферы жизнедеятельности. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Президент России Владимир Путин заявил, что для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.