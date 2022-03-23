23 марта 2022

Boeing с пассажирами подал сигнал бедствия над Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
В итоге самолет успешно приземлился в Екатеринбурге Фото:

Boeing с пассажирами на борту, следовавший из Москвы, подал сигнал бедствия над Екатеринбургом. Причиной стало анонимное сообщение о минировании. После самолет успешно приземлился в аэропорту «Кольцово».

«Пассажирский лайнер совершил благополучную посадку», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный источник. Командир Boeing 737, следовавшего из Москвы перед посадкой в Екатеринбурге подал сигнал бедствия. По словам собеседника агентства, причиной такого сигнала стало анонимное сообщение о якобы минировании самолета.

Ранее в московский аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов. Они направлялись в Белград и Бишкек. Так, всего за день было четыре подобных сообщений. Эвакуация пассажиров не осуществлялась.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Boeing с пассажирами на борту, следовавший из Москвы, подал сигнал бедствия над Екатеринбургом. Причиной стало анонимное сообщение о минировании. После самолет успешно приземлился в аэропорту «Кольцово». «Пассажирский лайнер совершил благополучную посадку», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный источник. Командир Boeing 737, следовавшего из Москвы перед посадкой в Екатеринбурге подал сигнал бедствия. По словам собеседника агентства, причиной такого сигнала стало анонимное сообщение о якобы минировании самолета. Ранее в московский аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов. Они направлялись в Белград и Бишкек. Так, всего за день было четыре подобных сообщений. Эвакуация пассажиров не осуществлялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...