Boeing с пассажирами подал сигнал бедствия над Екатеринбургом

В итоге самолет успешно приземлился в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Boeing с пассажирами на борту, следовавший из Москвы, подал сигнал бедствия над Екатеринбургом. Причиной стало анонимное сообщение о минировании. После самолет успешно приземлился в аэропорту «Кольцово».

«Пассажирский лайнер совершил благополучную посадку», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный источник. Командир Boeing 737, следовавшего из Москвы перед посадкой в Екатеринбурге подал сигнал бедствия. По словам собеседника агентства, причиной такого сигнала стало анонимное сообщение о якобы минировании самолета.

Ранее в московский аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов. Они направлялись в Белград и Бишкек. Так, всего за день было четыре подобных сообщений. Эвакуация пассажиров не осуществлялась.