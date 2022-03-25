Финансист раскрыл действенность санкций ЦБ против Запада

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Судебное заседание по обращению группы граждан по введению QR кодов в общественных местах. Курган , папка с документами, QR
Центробанк ввел ограничение на движение средств в недружественные страны Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Центробанк принял ответные меры из-за заморозки российских резервов. Ограничения на движение средств в недружественные страны на такую же сумму ударит по Западу, уверен член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Будут ограничены выплаты по нашим внешним долгам, включая корпоративные, плюс деньги от продажи активов здесь — нефтегазовые проекты. Мера абсолютно правильная, что касается дивидендов, выручки от продажи активов и выплаты по долгам, потому что суверенный у нас маленький очень, это точно сработает», — пояснил «Ридусу» специалист.

25 марта Центробанк РФ ввел ограничение на движение средств в недружественные страны, которые ввели против России санкции. Это стало ответом на ограничения Запада. Причиной стала проводимая Россией спецоперация на Украине.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Несмотря на то, что действия РФ не направлены против мирного населения Украины, США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. Из-за этого половина золотовалютных резервов страны — на сумму более 300 млрд долларов — была заморожена.

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Центробанк принял ответные меры из-за заморозки российских резервов. Ограничения на движение средств в недружественные страны на такую же сумму ударит по Западу, уверен член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. «Будут ограничены выплаты по нашим внешним долгам, включая корпоративные, плюс деньги от продажи активов здесь — нефтегазовые проекты. Мера абсолютно правильная, что касается дивидендов, выручки от продажи активов и выплаты по долгам, потому что суверенный у нас маленький очень, это точно сработает», — пояснил «Ридусу» специалист. 25 марта Центробанк РФ ввел ограничение на движение средств в недружественные страны, которые ввели против России санкции. Это стало ответом на ограничения Запада. Причиной стала проводимая Россией спецоперация на Украине. Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Несмотря на то, что действия РФ не направлены против мирного населения Украины, США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. Из-за этого половина золотовалютных резервов страны — на сумму более 300 млрд долларов — была заморожена.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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