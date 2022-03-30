Минобороны РФ доложило о 10 сбитых украинских беспилотниках

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Военные РФ сбили 10 беспилотников и бомбардировщик Су-24 Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За минувшие сутки Воздушно-космические силы РФ уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили бомбардировщик Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга.

«Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

Также, по данным ведомства, вблизи украинско-белорусской границы во время воздушного боя сбит Су-24 ВСУ. Всего за сутки авиация и ракетные войска поразили 64 военных объекта Украины.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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За минувшие сутки Воздушно-космические силы РФ уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили бомбардировщик Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга. «Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, вблизи украинско-белорусской границы во время воздушного боя сбит Су-24 ВСУ. Всего за сутки авиация и ракетные войска поразили 64 военных объекта Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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