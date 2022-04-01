Верховная Рада разрешила отбирать имущество россиян

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Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев, верховная рада
Закон распространяется не только на граждан России Фото:
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Верховная Рада приняла закон о национализации имущества россиян и всех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны», — написала Елена Шуляк в своем telegram-канале.

По ее словам, это касается как граждан России, так и ее постоянных резидентов. Граждан других граждан могут лишить имущества за публичные высказывания в поддержку спецоперации.

Операцию по освобождению Донбасса Россия начала в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, это стало вынужденной мерой. Таким образом Москва предупредила агрессию Киева в свой адрес, отмечал он. По данным властей России, ВС РФ ведут огонь только по военной инфраструктуре и борются с бандформированиями.

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Верховная Рада приняла закон о национализации имущества россиян и всех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк. «Закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны», — написала Елена Шуляк в своем telegram-канале. По ее словам, это касается как граждан России, так и ее постоянных резидентов. Граждан других граждан могут лишить имущества за публичные высказывания в поддержку спецоперации. Операцию по освобождению Донбасса Россия начала в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, это стало вынужденной мерой. Таким образом Москва предупредила агрессию Киева в свой адрес, отмечал он. По данным властей России, ВС РФ ведут огонь только по военной инфраструктуре и борются с бандформированиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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