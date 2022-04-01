Верховная Рада разрешила отбирать имущество россиян

Верховная Рада приняла закон о национализации имущества россиян и всех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны», — написала Елена Шуляк в своем telegram-канале.
По ее словам, это касается как граждан России, так и ее постоянных резидентов. Граждан других граждан могут лишить имущества за публичные высказывания в поддержку спецоперации.
Операцию по освобождению Донбасса Россия начала в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, это стало вынужденной мерой. Таким образом Москва предупредила агрессию Киева в свой адрес, отмечал он. По данным властей России, ВС РФ ведут огонь только по военной инфраструктуре и борются с бандформированиями.
Верховная Рада приняла закон о национализации имущества россиян и всех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк. «Закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны», — написала Елена Шуляк в своем telegram-канале. По ее словам, это касается как граждан России, так и ее постоянных резидентов. Граждан других граждан могут лишить имущества за публичные высказывания в поддержку спецоперации. Операцию по освобождению Донбасса Россия начала в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, это стало вынужденной мерой. Таким образом Москва предупредила агрессию Киева в свой адрес, отмечал он. По данным властей России, ВС РФ ведут огонь только по военной инфраструктуре и борются с бандформированиями.