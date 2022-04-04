Минцифры РФ нашло противоречие в новом законе для обхода санкций

05 апреля 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

Минцифры РФ обнаружило правовую коллизию, появившуюся из-за закона о легализации параллельного импорта. Поэтому ведомство предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения. «Минцифры предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное [программное обеспечение]», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства. Соответствующее решение поможет разрешить правовую коллизию, которая возникла из-за легализации ввоза товаров в Россию без разрешения правообладателя. Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ разработал закон об отмене наказания за параллельный импорт. Закон, который обязал производителей электронных гаджетов предустанавливать российские приложения на устройства, вступил в силу 1 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон о технологической независимости РФ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».