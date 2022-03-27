«Известия»: в РФ будут ввозить товары в обход правообладателей

28 марта 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

В России создадут список товаров, ввоз которых будет разрешен без согласия производителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минпромторг РФ разработал проект постановления, предусматривающий отмену наказания за ввоз в страну товаров без соответствующего разрешения правообладателя. Об этом сообщили в министерстве. «Перечень продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предполагается, что в него войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка», — объяснили в Минпромторге «Известиям». В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ рассказали, что обсуждается возможность распространить параллельный импорт почти на все товары. В ФАС заявили, что параллельный импорт предусматривает ввоз оригинального товара в страну, потому это не должно привести к увеличению контрафактных товаров на российском рынке. Также в ведомстве добавили, что нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительной документации на продукцию продолжат действовать. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минпромторг РФ разработал проект постановления, предусматривающий отмену наказания за ввоз в страну товаров без соответствующего разрешения правообладателя. Об этом сообщили в министерстве. «Перечень продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предполагается, что в него войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка», — объяснили в Минпромторге «Известиям». В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ рассказали, что обсуждается возможность распространить параллельный импорт почти на все товары. В ФАС заявили, что параллельный импорт предусматривает ввоз оригинального товара в страну, потому это не должно привести к увеличению контрафактных товаров на российском рынке. Также в ведомстве добавили, что нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительной документации на продукцию продолжат действовать. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».