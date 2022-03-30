Путин подписал закон о технологической независимости России

Президент России Владимир Путин запретил госорганам и другим госзаказчикам использовать иностранное программное обеспечение. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю: запретить с 31 марта приобретать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры РФ. Запретить с 1 января 2025 года органам госвласти использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры РФ», — говорится в тексте указа.
Ранее западные компании начали массового уходить с российского рынка из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, из России ушла компания Microsoft и производители компьютерных компонентов и процессоров Intel и AMD. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в связи с этим поручил разрабатывать отечественные IT-бренды.
Президент России Владимир Путин запретил госорганам и другим госзаказчикам использовать иностранное программное обеспечение. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановляю: запретить с 31 марта приобретать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры РФ. Запретить с 1 января 2025 года органам госвласти использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры РФ», — говорится в тексте указа. Ранее западные компании начали массового уходить с российского рынка из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, из России ушла компания Microsoft и производители компьютерных компонентов и процессоров Intel и AMD. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в связи с этим поручил разрабатывать отечественные IT-бренды.