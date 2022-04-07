Свердловские синоптики объявили штормовое предупреждение

Жителей Свердловской области ждет порывистый ветер до 20 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мокрый снег, гололед и шквальный ветер обещают синоптики жителям Свердловской области. Об этом 7 апреля сообщили в Уральском УГМС (Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — прим.ред.).

«В четверг в регионе ожидается обильные осадки в виде мокрого снега. Гололед. Порывы ветра будут доходить до 20 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до +4 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы 733-737 мм. рт.ст (Миллиметров ртутного столба — прим.ред.).», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области синоптики обещают плюсовую температуру уже с 4 апреля. Пятница и суббота снова порадуют свердловчан теплой погодой — до +10 градусов днем, но ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь.