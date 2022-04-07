Свердловские синоптики объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Жителей Свердловской области ждет порывистый ветер до 20 метров в секунду Фото:

Мокрый снег, гололед и шквальный ветер обещают синоптики жителям Свердловской области. Об этом 7 апреля сообщили в Уральском УГМС (Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — прим.ред.).

«В четверг в регионе ожидается обильные осадки в виде мокрого снега. Гололед. Порывы ветра будут доходить до 20 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до +4 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы 733-737 мм. рт.ст (Миллиметров ртутного столба — прим.ред.).», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области синоптики обещают плюсовую температуру уже с 4 апреля. Пятница и суббота снова порадуют свердловчан теплой погодой — до +10 градусов днем, но ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мокрый снег, гололед и шквальный ветер обещают синоптики жителям Свердловской области. Об этом 7 апреля сообщили в Уральском УГМС (Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — прим.ред.). «В четверг в регионе ожидается обильные осадки в виде мокрого снега. Гололед. Порывы ветра будут доходить до 20 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до +4 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы 733-737 мм. рт.ст (Миллиметров ртутного столба — прим.ред.).», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области синоптики обещают плюсовую температуру уже с 4 апреля. Пятница и суббота снова порадуют свердловчан теплой погодой — до +10 градусов днем, но ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...