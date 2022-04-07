07 апреля 2022

Туроператоры сообщили о подорожании туров в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай
Цены будут расти на туры с середины-конца апреля Фото:

В марте и начале апреля начали дорожать туры по Пермскому краю. Об этом своих клиентов предупреждают туроператор «Золотой компас» и турклуб «Путешествия Евражки».

«Внимание! С 15 апреля ожидается скачок цен на все туры удорожание произойдет на 10-15% и это не зависит от желания организатора, это вынужденная мера в виду удорожания трансфера, продуктов питания и прочих услуг», — сообщается в группе турклуба «Евражки» во «ВКонтакте». Всех просят отнестись с пониманием.

Также о повышении цены сообщили на свои услуги и туроператор «Золотой компас». Как сообщается в странице оператора во «ВКонтакте» из-за удорожания автобусных перевозок на 25-30%, увеличения стоимости на снаряжение и продукты питания, организаторы вынуждены будут повышать цены на туры в регионе с конца апреля 2022 года.

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В марте и начале апреля начали дорожать туры по Пермскому краю. Об этом своих клиентов предупреждают туроператор «Золотой компас» и турклуб «Путешествия Евражки». «Внимание! С 15 апреля ожидается скачок цен на все туры удорожание произойдет на 10-15% и это не зависит от желания организатора, это вынужденная мера в виду удорожания трансфера, продуктов питания и прочих услуг», — сообщается в группе турклуба «Евражки» во «ВКонтакте». Всех просят отнестись с пониманием. Также о повышении цены сообщили на свои услуги и туроператор «Золотой компас». Как сообщается в странице оператора во «ВКонтакте» из-за удорожания автобусных перевозок на 25-30%, увеличения стоимости на снаряжение и продукты питания, организаторы вынуждены будут повышать цены на туры в регионе с конца апреля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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