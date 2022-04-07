Туроператоры сообщили о подорожании туров в Пермском крае

08 апреля 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Цены будут расти на туры с середины-конца апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В марте и начале апреля начали дорожать туры по Пермскому краю. Об этом своих клиентов предупреждают туроператор «Золотой компас» и турклуб «Путешествия Евражки». «Внимание! С 15 апреля ожидается скачок цен на все туры удорожание произойдет на 10-15% и это не зависит от желания организатора, это вынужденная мера в виду удорожания трансфера, продуктов питания и прочих услуг», — сообщается в группе турклуба «Евражки» во «ВКонтакте». Всех просят отнестись с пониманием. Также о повышении цены сообщили на свои услуги и туроператор «Золотой компас». Как сообщается в странице оператора во «ВКонтакте» из-за удорожания автобусных перевозок на 25-30%, увеличения стоимости на снаряжение и продукты питания, организаторы вынуждены будут повышать цены на туры в регионе с конца апреля 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В марте и начале апреля начали дорожать туры по Пермскому краю. Об этом своих клиентов предупреждают туроператор «Золотой компас» и турклуб «Путешествия Евражки». «Внимание! С 15 апреля ожидается скачок цен на все туры удорожание произойдет на 10-15% и это не зависит от желания организатора, это вынужденная мера в виду удорожания трансфера, продуктов питания и прочих услуг», — сообщается в группе турклуба «Евражки» во «ВКонтакте». Всех просят отнестись с пониманием. Также о повышении цены сообщили на свои услуги и туроператор «Золотой компас». Как сообщается в странице оператора во «ВКонтакте» из-за удорожания автобусных перевозок на 25-30%, увеличения стоимости на снаряжение и продукты питания, организаторы вынуждены будут повышать цены на туры в регионе с конца апреля 2022 года.