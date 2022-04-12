В Челябинске создадут кластер редукторов для замены импорта

В Челябинской области возникла острая потребность в редукторах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинской области планируют создать профильный кластер для производства редукторов для замены импортных аналогов. Острая потребность в редукторах возникла у предприятий машиностроения из-за ухода с рынка итальянских и немецких производителей, сообщили URA.RU в фонде развития предпринимательства региона.

«На Южном Урале всего два крупных производителя: „Челябинский Завод Редуктор“ и Кременкульский редукторный завод „ЕвроПривод“. Оба сейчас перегружены заказами», — пояснили там.

Создание профильного кластера поможет его участникам рассчитывать на целый ряд инструментов господдержки: возможность инвестиционного налогового вычета, льготные займы и прочее. «Главное условия — кластер должен быть включен в реестр промышленных кластеров Минпроторга РФ», — пояснил директор регионального ФРП Сергей Казаков. Он добавил, что управлять кластером будут по новой модели — им будет руководить областной ФРП.

Проблемы у российского бизнеса начались из-за масштабных экономических санкций против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Президент Владимир Путин заявил, что санкции против России ввели бы и без этого события, как это делали на протяжении последних лет.