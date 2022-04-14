Силуанов примет участие в саммите G20 от России

14 апреля 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Индонезии заявили, что Силуанов поедет на саммит G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр финансов России Антон Силуанов примет участие в саммите министров финансов и глав центральных банков стран — участниц «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова представителя Минфина Индонезии Вемпи Сапутру. «Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что планирует принять участие во встрече министров финансов и управляющих центральными банками из Группы 20. У нас нет возможности не пригласить какого-либо участника. Индонезия пригласила всех членов, и на сегодняшний день некоторые подтвердили физическое присутствие, а некоторые виртуальное », — сообщает Reuters слова Сапутру. Ранее американские СМИ сообщили, что власти США пытаются оказать давление на правительство Индонезии, где в ноябре пройдет саммит G20. Американские чиновники требуют не пускать президента России Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае исключения России из G20 «ничего страшного не произойдет». Китай заступился за Россию в вопросе исключения страны из «большой двадцатки». Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что ни одна страна из G20 не имеет права лишить Россию членства в форуме. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на членов G20 с целью исключить Россию из «двадцатки». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Министр финансов России Антон Силуанов примет участие в саммите министров финансов и глав центральных банков стран — участниц «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова представителя Минфина Индонезии Вемпи Сапутру. «Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что планирует принять участие во встрече министров финансов и управляющих центральными банками из Группы 20. У нас нет возможности не пригласить какого-либо участника. Индонезия пригласила всех членов, и на сегодняшний день некоторые подтвердили физическое присутствие, а некоторые виртуальное », — сообщает Reuters слова Сапутру. Ранее американские СМИ сообщили, что власти США пытаются оказать давление на правительство Индонезии, где в ноябре пройдет саммит G20. Американские чиновники требуют не пускать президента России Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае исключения России из G20 «ничего страшного не произойдет». Китай заступился за Россию в вопросе исключения страны из «большой двадцатки». Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что ни одна страна из G20 не имеет права лишить Россию членства в форуме. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на членов G20 с целью исключить Россию из «двадцатки».