Полпред Якушев выдвинул условие уральским ученым из-за санкций. «Технологии должны работать»

25 апреля 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев встретился с физиками УрО РАН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев гарантировал уральским ученым, что в условиях западных санкций их наработки будут особенно востребованы. Однако дал понять, что для этого перспективные проекты должны максимально быстро внедряться в производство. Такую позицию Якушев обозначил на встрече с работниками Уральского отделения РАН, передает корреспондент URA.RU. «Когда нас начинают лишать доступа к определенным технологиям, мы начинаем чувствовать свою ущербность. С одной стороны, это очень жестко. С другой, и это в первую очередь касается науки, открывается окно возможностей. Когда все, что находится в ваших закромах, должно получить максимальную поддержку и в короткие сроки должно быть доведено до промышленного производства. Все технологии должны сегодня работать», — обратился Якушев к ученым. Новость по теме Полпред Якушев нашел чиновникам новую роль в условиях санкций Полпред признал, что процесс внедрения разработок сейчас очень забюрократизирован, и призвал сделать этот путь как можно короче и проще. Кроме того, по словам Якушева, в условиях санкций становится очевидна проблема дефицита средств в науке: в это время необходимо менять прежний подход и не жалеть средств на перспективные технологии, которые в будущем себя окупят. Помимо встречи с учеными, полпред посетил лаборатории института физики металлов УрО РАН. Там ему рассказали об успехах в сферах квантовой наноспинтроники, нейтронных и синхротронных исследований наноматериалов, электронной микроскопии. Все изыскания востребованы уральскими предприятиями. С конца февраля Якушев активно проводит совещания по импортозамещению. Эта повестка стала актуальна в условиях санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США. Оно обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что «западные ограничения, направленные на ухудшение жизни россиян, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев гарантировал уральским ученым, что в условиях западных санкций их наработки будут особенно востребованы. Однако дал понять, что для этого перспективные проекты должны максимально быстро внедряться в производство. Такую позицию Якушев обозначил на встрече с работниками Уральского отделения РАН, передает корреспондент URA.RU. «Когда нас начинают лишать доступа к определенным технологиям, мы начинаем чувствовать свою ущербность. С одной стороны, это очень жестко. С другой, и это в первую очередь касается науки, открывается окно возможностей. Когда все, что находится в ваших закромах, должно получить максимальную поддержку и в короткие сроки должно быть доведено до промышленного производства. Все технологии должны сегодня работать», — обратился Якушев к ученым. Полпред признал, что процесс внедрения разработок сейчас очень забюрократизирован, и призвал сделать этот путь как можно короче и проще. Кроме того, по словам Якушева, в условиях санкций становится очевидна проблема дефицита средств в науке: в это время необходимо менять прежний подход и не жалеть средств на перспективные технологии, которые в будущем себя окупят. Помимо встречи с учеными, полпред посетил лаборатории института физики металлов УрО РАН. Там ему рассказали об успехах в сферах квантовой наноспинтроники, нейтронных и синхротронных исследований наноматериалов, электронной микроскопии. Все изыскания востребованы уральскими предприятиями. С конца февраля Якушев активно проводит совещания по импортозамещению. Эта повестка стала актуальна в условиях санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США. Оно обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что «западные ограничения, направленные на ухудшение жизни россиян, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами».