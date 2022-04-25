Полпред Якушев нашел чиновникам новую роль в условиях санкций

25 апреля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев призвал органы власти помогать ученым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В условиях импортозамещения российские органы власти должны стать связующим звеном между научными институтами и предприятиями-заказчиками. Это позволит быстрее преодолеть влияние санкций. Об этом URA.RU заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев во время встречи с сотрудниками Уральского отделения РАН. «Главная задача [ученых] сегодня — это более тесная связь с индустриальными партнерами. А мы — все уровни власти — как раз должны в этом направлении очень активно работать. Потому что, к сожалению, мы понимаем, кому это интересно, кто в этом заинтересован, какие механизмы должны сработать, но коммуникаций недостаточно. Наша задача, чтобы сегодня конкретные научные разработки находили своего потребителя», — поделился Якушев. Новость по теме Полпред Якушев дал уральским IT-гигантам поручение из-за санкций Полпред выразил обеспокоенность, что российские ученые часто не могут сами достучаться до потенциальных заказчиков, поскольку «не всегда могут быть жесткими и настойчивыми». По словам Якушева, власть должна приложить усилия, чтобы эти коммуникации работали на системной основе. Глава Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, общаясь с журналистами, также подтвердил существование проблемы. По его словам, у ученых есть большое количество разработок, которые стоит реализовать. «Нужно лишь [иметь] интерес со стороны промышленных партнеров, определенные инвестиции, потому что трансфер технологий всегда связан с затратами», — сказал Чарушин. С конца февраля Якушев активно проводит совещания по импортозамещению. Эта повестка стала актуальна в условиях санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США. Оно обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В условиях импортозамещения российские органы власти должны стать связующим звеном между научными институтами и предприятиями-заказчиками. Это позволит быстрее преодолеть влияние санкций. Об этом URA.RU заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев во время встречи с сотрудниками Уральского отделения РАН. «Главная задача [ученых] сегодня — это более тесная связь с индустриальными партнерами. А мы — все уровни власти — как раз должны в этом направлении очень активно работать. Потому что, к сожалению, мы понимаем, кому это интересно, кто в этом заинтересован, какие механизмы должны сработать, но коммуникаций недостаточно. Наша задача, чтобы сегодня конкретные научные разработки находили своего потребителя», — поделился Якушев. Полпред выразил обеспокоенность, что российские ученые часто не могут сами достучаться до потенциальных заказчиков, поскольку «не всегда могут быть жесткими и настойчивыми». По словам Якушева, власть должна приложить усилия, чтобы эти коммуникации работали на системной основе. Глава Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, общаясь с журналистами, также подтвердил существование проблемы. По его словам, у ученых есть большое количество разработок, которые стоит реализовать. «Нужно лишь [иметь] интерес со стороны промышленных партнеров, определенные инвестиции, потому что трансфер технологий всегда связан с затратами», — сказал Чарушин. С конца февраля Якушев активно проводит совещания по импортозамещению. Эта повестка стала актуальна в условиях санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США. Оно обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.