Женщина с начала СВО находилась в Мариуполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Приехавшая в Свердловскую область украинская беженка Наталья Костюкова сравнила регион по содержанию с раем. Такое заявление она сделала в интервью с URA.RU.

«Среди всех эвакуационных баз, мест, где мы бывали, здесь (в Свердловской области — прим.ред.). Как в раю. Без всяких преувеличений — как в раю», — сказала Костюкова.

Она уточнила, что она приехала в регион со своим мужем и свекровью. Ее мать, дочка и четыре сестры остались в Мариуполе. «Нас всех очень поражает и трогает доброжелательное отношение к нам здесь (в Свердловской области — прим.ред.)», — посетовала Наталья. Она отметила, что украинская пропаганда утверждала, что от русских солдат надо убегать, не брать у них еду, «так как она отравлена», — сказала Костюкова.

В Мариуполе она находилась с начала специальной военной операции, а 30 марта выехала. «Потом то мостов не стало, транспорта, кругом мины, асфальта нет. Как-то знаете под обстрелами не сильно то и хочется сидеть — страшно», — рассказала она.

Россия ранее начала СВО по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит. Министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал о полном взятии Мариуполя. Многие мирные жители остались в зоне боевых действий. Как сообщили в Минобороны, националисты использовали их в качестве живых щитов. В Свердловскую область приехали около 60 беженцев из Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Народная милиция ДНР заявила, что город почти полностью очищен от завалов и возвращается к мирной жизни.

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