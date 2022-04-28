28 апреля 2022

Челябинский производитель штор не ощутил санкций. «Мы также работали и до усиления ограничений»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пошивочный цех предприятия
Поставщики пока что могут обеспечить компанию «Леди прима» европейскими материалами Фото:
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Компания «Леди прима» из Челябинска, специализирующаяся на пошиве штор, пока не ощутила санкционных ограничений. Как заявили URA.RU в компании, работа до усиления санкций и после пока ничем не отличается.

«Мы точно также работали и до введения санкций. Сейчас каких-то изменений мы не ощущаем, но прошло еще недостаточно времени, чтобы они наступили. К глобальным изменениям можно отнести цены на материалы. Стоимость материалов выросла. Естественно, и стоимость нашей продукции тоже увеличилась», — сообщили URA.RU в компании.

На предприятии добавили, что, несмотря на санкции, поставщики в состоянии обеспечить производство нужными тканями, в том числе из Европы. В компании отметили, что некоторые товары сохранили цепочки поставок, то есть, не все логистические связи разрушились с введением санкций и какие-то товары все еще доходят до предприятий.

С усилением санкционного давления многие российские предприятия потеряли поставщиков из-за границы. Логистика стала дороже, что привело к удорожанию конечной продукции. Однако, многие производства начали осваивать программу импортозамещения, благодаря которой многие отечественные производства смогли выйти на новый уровень.

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Компания «Леди прима» из Челябинска, специализирующаяся на пошиве штор, пока не ощутила санкционных ограничений. Как заявили URA.RU в компании, работа до усиления санкций и после пока ничем не отличается. «Мы точно также работали и до введения санкций. Сейчас каких-то изменений мы не ощущаем, но прошло еще недостаточно времени, чтобы они наступили. К глобальным изменениям можно отнести цены на материалы. Стоимость материалов выросла. Естественно, и стоимость нашей продукции тоже увеличилась», — сообщили URA.RU в компании. На предприятии добавили, что, несмотря на санкции, поставщики в состоянии обеспечить производство нужными тканями, в том числе из Европы. В компании отметили, что некоторые товары сохранили цепочки поставок, то есть, не все логистические связи разрушились с введением санкций и какие-то товары все еще доходят до предприятий. С усилением санкционного давления многие российские предприятия потеряли поставщиков из-за границы. Логистика стала дороже, что привело к удорожанию конечной продукции. Однако, многие производства начали осваивать программу импортозамещения, благодаря которой многие отечественные производства смогли выйти на новый уровень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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