Поставщики пока что могут обеспечить компанию «Леди прима» европейскими материалами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Леди прима» из Челябинска, специализирующаяся на пошиве штор, пока не ощутила санкционных ограничений. Как заявили URA.RU в компании, работа до усиления санкций и после пока ничем не отличается.

«Мы точно также работали и до введения санкций. Сейчас каких-то изменений мы не ощущаем, но прошло еще недостаточно времени, чтобы они наступили. К глобальным изменениям можно отнести цены на материалы. Стоимость материалов выросла. Естественно, и стоимость нашей продукции тоже увеличилась», — сообщили URA.RU в компании.

На предприятии добавили, что, несмотря на санкции, поставщики в состоянии обеспечить производство нужными тканями, в том числе из Европы. В компании отметили, что некоторые товары сохранили цепочки поставок, то есть, не все логистические связи разрушились с введением санкций и какие-то товары все еще доходят до предприятий.

С усилением санкционного давления многие российские предприятия потеряли поставщиков из-за границы. Логистика стала дороже, что привело к удорожанию конечной продукции. Однако, многие производства начали осваивать программу импортозамещения, благодаря которой многие отечественные производства смогли выйти на новый уровень.