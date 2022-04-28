Компания «Леди прима» из Челябинска, специализирующаяся на пошиве штор, пока не ощутила санкционных ограничений. Как заявили URA.RU в компании, работа до усиления санкций и после пока ничем не отличается.
«Мы точно также работали и до введения санкций. Сейчас каких-то изменений мы не ощущаем, но прошло еще недостаточно времени, чтобы они наступили. К глобальным изменениям можно отнести цены на материалы. Стоимость материалов выросла. Естественно, и стоимость нашей продукции тоже увеличилась», — сообщили URA.RU в компании.
На предприятии добавили, что, несмотря на санкции, поставщики в состоянии обеспечить производство нужными тканями, в том числе из Европы. В компании отметили, что некоторые товары сохранили цепочки поставок, то есть, не все логистические связи разрушились с введением санкций и какие-то товары все еще доходят до предприятий.
С усилением санкционного давления многие российские предприятия потеряли поставщиков из-за границы. Логистика стала дороже, что привело к удорожанию конечной продукции. Однако, многие производства начали осваивать программу импортозамещения, благодаря которой многие отечественные производства смогли выйти на новый уровень.
Компания «Леди прима» из Челябинска, специализирующаяся на пошиве штор, пока не ощутила санкционных ограничений. Как заявили URA.RU в компании, работа до усиления санкций и после пока ничем не отличается. «Мы точно также работали и до введения санкций. Сейчас каких-то изменений мы не ощущаем, но прошло еще недостаточно времени, чтобы они наступили. К глобальным изменениям можно отнести цены на материалы. Стоимость материалов выросла. Естественно, и стоимость нашей продукции тоже увеличилась», — сообщили URA.RU в компании. На предприятии добавили, что, несмотря на санкции, поставщики в состоянии обеспечить производство нужными тканями, в том числе из Европы. В компании отметили, что некоторые товары сохранили цепочки поставок, то есть, не все логистические связи разрушились с введением санкций и какие-то товары все еще доходят до предприятий. С усилением санкционного давления многие российские предприятия потеряли поставщиков из-за границы. Логистика стала дороже, что привело к удорожанию конечной продукции. Однако, многие производства начали осваивать программу импортозамещения, благодаря которой многие отечественные производства смогли выйти на новый уровень.