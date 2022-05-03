В Златоусте умерла женщина-оружейник

Прощание с Ниной Лохтачевой прошло в храме Серафима Саровского в Златоусте Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) на 74-м году жизни скончалась заслуженный художник РФ, мастер гравюры на стали, первая женщина в РФ, украшавшая холодное оружие, Нина Лохтачева. Об этом URA.RU сообщили в гильдии мастеров-оружейников Златоуста.

«Нина Владимировна умерла 1 мая. Прощание состоялось 3 мая. Похоронена в селе Травники Чебаркульского района, рядом с могилой своего супруга, скончавшегося в апреле 2021 года», — сообщили в гильдии.

Работы Лохтачевой экспонировались на выставках Великобритании, США, Австралии, Франции и других стран. Она многократно отмечалась дипломами международных выставок. Ее называют первым гравером, получившим в 1996 году звание заслуженного художника России. После присвоения ей этого звания другие златоустовские мастера также смогли подать свои документы и получить государственное признание.