В Екатеринбурге взлетели цены на такси. «Два километра за 330 рублей!»

06 мая 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Росту цен на поездки способствуют плохая погода и перекрытия в центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга жалуются на высокие цены на такси. Поездка, которая в обычные дни стоит 100 рублей, сегодня обходится в три раза дороже. На такую ситуацию URA.RU пожаловались сразу несколько читателей. «Проехать два километра — 330 рублей. И у „Яндекса“, и у Uber ситуация с ценами примерно одинаковая. „Ситимобил“ показывает цену за этот же путь 140 рублей, но вообще не находит машину — просто прекращает поиски. В обычные дни цена за такой маршрут в два километра 100 рублей», — рассказывает один из читателей. В приложении «Яндекс. Такси» указано, что в центре Екатеринбурга действительно высокий спрос на машины. «Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из других районов», — говорится в сообщении. На стоимость поездок сегодня влияют два фактора — плохая погода и перекрытие центральных улиц из-за репетиции Парада Победы. По сообщению синоптиков, местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки, а также штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду. Центр города будет закрыт для движения транспорта до 4:00 часов 6 мая, подробная карта перекрытий здесь. Данные приложения «Яндекс. Такси» (слева) и Uber Скрины предоставлены читателем URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга жалуются на высокие цены на такси. Поездка, которая в обычные дни стоит 100 рублей, сегодня обходится в три раза дороже. На такую ситуацию URA.RU пожаловались сразу несколько читателей. «Проехать два километра — 330 рублей. И у „Яндекса“, и у Uber ситуация с ценами примерно одинаковая. „Ситимобил“ показывает цену за этот же путь 140 рублей, но вообще не находит машину — просто прекращает поиски. В обычные дни цена за такой маршрут в два километра 100 рублей», — рассказывает один из читателей. В приложении «Яндекс. Такси» указано, что в центре Екатеринбурга действительно высокий спрос на машины. «Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из других районов», — говорится в сообщении. На стоимость поездок сегодня влияют два фактора — плохая погода и перекрытие центральных улиц из-за репетиции Парада Победы. По сообщению синоптиков, местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки, а также штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду. Центр города будет закрыт для движения транспорта до 4:00 часов 6 мая, подробная карта перекрытий здесь.