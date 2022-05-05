Свердловчанин рассказал о патриотизме коренных жителей Донецка. «Не вывезти ни под каким предлогом»

06 мая 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Свердловской области, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что некоторым жителям России не удается эвакуировать своих родных из Донецка из-за того, что у коренных дончан очень трепетное отношение к своему городу. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «У моего приятеля родители там живут. Как только поднимается возможная тема с переездами, его родители отвечают, что никуда не собираются. „Почему мы должны? Это наша земля, наши предки здесь строили этот город, еще когда он назывался Юзовка (название Донецка с 1869 по 1924 годы — прим. URA.RU). Мы его не оставим“», — делится собеседник агентства. Он уточнил, что в этом есть истинный патриотизм к своему родному городу — часть нынешних жителей Донбасса являются потомками коренных дончан. «Они и город отстроят сами, как только время позволит. А переживания [за своих близких], конечно, есть, у кого их нет?» — рассказывает свердловчанин. Жители Донецкой и Луганской народных республик выразили желание выйти из состава Украины на референдуме в мае 2014 года. В это время на территории ЛДНР начались столкновения украинской армии с народными ополченцами Донбасса, которые продолжаются до сих пор. Ежедневно жители Донецка слышат взрывы и рискуют быть убитыми снарядами ВСУ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что действия украинских боевиков против жителей Донбасса — геноцид. Обстрелы городов ЛДНР длятся уже более восьми лет, но обстановка обострилась в начале 2022 года, когда вооруженное давление на дончан усилилось. Вследствие этих обстрелов со стороны ВСУ, российский лидер принял решение признать суверенитет ЛНР и ДНР, а также оказать содействие в борьбе с украинскими боевиками, начав специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, основной целью которой стало пресечение этого геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Житель Свердловской области, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что некоторым жителям России не удается эвакуировать своих родных из Донецка из-за того, что у коренных дончан очень трепетное отношение к своему городу. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «У моего приятеля родители там живут. Как только поднимается возможная тема с переездами, его родители отвечают, что никуда не собираются. „Почему мы должны? Это наша земля, наши предки здесь строили этот город, еще когда он назывался Юзовка (название Донецка с 1869 по 1924 годы — прим. URA.RU). Мы его не оставим“», — делится собеседник агентства. Он уточнил, что в этом есть истинный патриотизм к своему родному городу — часть нынешних жителей Донбасса являются потомками коренных дончан. «Они и город отстроят сами, как только время позволит. А переживания [за своих близких], конечно, есть, у кого их нет?» — рассказывает свердловчанин. Жители Донецкой и Луганской народных республик выразили желание выйти из состава Украины на референдуме в мае 2014 года. В это время на территории ЛДНР начались столкновения украинской армии с народными ополченцами Донбасса, которые продолжаются до сих пор. Ежедневно жители Донецка слышат взрывы и рискуют быть убитыми снарядами ВСУ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что действия украинских боевиков против жителей Донбасса — геноцид. Обстрелы городов ЛДНР длятся уже более восьми лет, но обстановка обострилась в начале 2022 года, когда вооруженное давление на дончан усилилось. Вследствие этих обстрелов со стороны ВСУ, российский лидер принял решение признать суверенитет ЛНР и ДНР, а также оказать содействие в борьбе с украинскими боевиками, начав специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, основной целью которой стало пресечение этого геноцида.