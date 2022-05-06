Свердловский бар уволит Кексина из-за нападок Соловьева

06 мая 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Евгений Кексин был совладельцем «Огонька», но давно продал свою долю Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Бар «Огонек» расторгнет контракт с ресторатором Евгением Кексиным после нападок телеведущего Владимира Соловьева. По словам владельцев бара Сергея Ременника, Кексину предложили немного отдохнуть. Ранее он был совладельцем «Огонька», однако давно продал свою долю. «В последние годы Кексин работал по договору оказания услуг. Он не был наемным сотрудником. „Огонек“ расторгнет контракт с ресторатором», — рассказал владелец бара Сергей Ременник журналистам. Ранее URA.RU писало, что бывший владелец екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин попал в центр скандала после того, как выложил у себя в сториз фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Об этом стало известно Владимиру Соловьеву, который ранее назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты» и обвинил горожан в непатриотических настроениях. Кексин извинился за свое поведение, но прощать его проступок не спешат. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Бар «Огонек» расторгнет контракт с ресторатором Евгением Кексиным после нападок телеведущего Владимира Соловьева. По словам владельцев бара Сергея Ременника, Кексину предложили немного отдохнуть. Ранее он был совладельцем «Огонька», однако давно продал свою долю. «В последние годы Кексин работал по договору оказания услуг. Он не был наемным сотрудником. „Огонек“ расторгнет контракт с ресторатором», — рассказал владелец бара Сергей Ременник журналистам. Ранее URA.RU писало, что бывший владелец екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин попал в центр скандала после того, как выложил у себя в сториз фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Об этом стало известно Владимиру Соловьеву, который ранее назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты» и обвинил горожан в непатриотических настроениях. Кексин извинился за свое поведение, но прощать его проступок не спешат.