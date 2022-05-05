Управделами Думы ХМАО заработал больше мэра Нижневартовска

Управляющий делами аппарата думы ХМАО заработал больше 7 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Управляющий делами аппарата думы ХМАО Валерий Горленко за 2021 год заработал 7,3 млн рублей. Его заработок оказался выше, чем у главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, который составил 6,5 млн рублей. Сведения о доходах были опубликованы на сайте окружной думы.

«Декларированный годовой доход за 2021 год Валерия Горленко составил 7 млн 310 тысяч 313 рублей», — сказано в декларации. Годом ранее доход Горленко составил 7 млн 185 тысяч рублей.

Горленко имеет в собственности квартиру, а также долю от жилого дома и земельного участка. Он также владеет двумя легковыми автомобилями: Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4. В пользовании Горленко также находится жилой дом, квартира и земельный участок. У его супруги в собственности два крупных земельных участка, жилой дом, две квартиры и автомобиль Hyundai Matrix. Ее доход составил 289 тысяч рублей за год.

Ранее URA.RU писало, что о доходах отчитались мэры Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Меньше остальных по итогам 2021 года заработал глава нижневартовска Дмитрия Кощенко.