Управделами Думы ХМАО заработал больше мэра Нижневартовска

Управляющий делами аппарата думы ХМАО Валерий Горленко за 2021 год заработал 7,3 млн рублей. Его заработок оказался выше, чем у главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, который составил 6,5 млн рублей. Сведения о доходах были опубликованы на сайте окружной думы.
«Декларированный годовой доход за 2021 год Валерия Горленко составил 7 млн 310 тысяч 313 рублей», — сказано в декларации. Годом ранее доход Горленко составил 7 млн 185 тысяч рублей.
Горленко имеет в собственности квартиру, а также долю от жилого дома и земельного участка. Он также владеет двумя легковыми автомобилями: Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4. В пользовании Горленко также находится жилой дом, квартира и земельный участок. У его супруги в собственности два крупных земельных участка, жилой дом, две квартиры и автомобиль Hyundai Matrix. Ее доход составил 289 тысяч рублей за год.
Управляющий делами аппарата думы ХМАО Валерий Горленко за 2021 год заработал 7,3 млн рублей. Его заработок оказался выше, чем у главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, который составил 6,5 млн рублей. Сведения о доходах были опубликованы на сайте окружной думы. «Декларированный годовой доход за 2021 год Валерия Горленко составил 7 млн 310 тысяч 313 рублей», — сказано в декларации. Годом ранее доход Горленко составил 7 млн 185 тысяч рублей. Горленко имеет в собственности квартиру, а также долю от жилого дома и земельного участка. Он также владеет двумя легковыми автомобилями: Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4. В пользовании Горленко также находится жилой дом, квартира и земельный участок. У его супруги в собственности два крупных земельных участка, жилой дом, две квартиры и автомобиль Hyundai Matrix. Ее доход составил 289 тысяч рублей за год. Ранее URA.RU писало, что о доходах отчитались мэры Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Меньше остальных по итогам 2021 года заработал глава нижневартовска Дмитрия Кощенко.