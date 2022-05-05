05 мая 2022

Управделами Думы ХМАО заработал больше мэра Нижневартовска

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Управляющий делами аппарата думы ХМАО заработал больше 7 млн рублей Фото:
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Декларационная кампания

Управляющий делами аппарата думы ХМАО Валерий Горленко за 2021 год заработал 7,3 млн рублей. Его заработок оказался выше, чем у главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, который составил 6,5 млн рублей. Сведения о доходах были опубликованы на сайте окружной думы.

«Декларированный годовой доход за 2021 год Валерия Горленко составил 7 млн 310 тысяч 313 рублей», — сказано в декларации. Годом ранее доход Горленко составил 7 млн 185 тысяч рублей.

Горленко имеет в собственности квартиру, а также долю от жилого дома и земельного участка. Он также владеет двумя легковыми автомобилями: Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4. В пользовании Горленко также находится жилой дом, квартира и земельный участок. У его супруги в собственности два крупных земельных участка, жилой дом, две квартиры и автомобиль Hyundai Matrix. Ее доход составил 289 тысяч рублей за год.

Ранее URA.RU писало, что о доходах отчитались мэры Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Меньше остальных по итогам 2021 года заработал глава нижневартовска Дмитрия Кощенко.

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Управляющий делами аппарата думы ХМАО Валерий Горленко за 2021 год заработал 7,3 млн рублей. Его заработок оказался выше, чем у главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, который составил 6,5 млн рублей. Сведения о доходах были опубликованы на сайте окружной думы. «Декларированный годовой доход за 2021 год Валерия Горленко составил 7 млн 310 тысяч 313 рублей», — сказано в декларации. Годом ранее доход Горленко составил 7 млн 185 тысяч рублей. Горленко имеет в собственности квартиру, а также долю от жилого дома и земельного участка. Он также владеет двумя легковыми автомобилями: Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4. В пользовании Горленко также находится жилой дом, квартира и земельный участок. У его супруги в собственности два крупных земельных участка, жилой дом, две квартиры и автомобиль Hyundai Matrix. Ее доход составил 289 тысяч рублей за год. Ранее URA.RU писало, что о доходах отчитались мэры Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Меньше остальных по итогам 2021 года заработал глава нижневартовска Дмитрия Кощенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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