07 мая 2022

Володин похвастался 10 тысячами санкций против России. «Все, что не убивает, делает сильнее»

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин заявил, что против России ввели свыше 10 тысяч санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции, введенные западными странами, сделают РФ только сильнее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«10 тысяч 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. Все, что нас не убивает, делает сильнее», — написал Володин в своем telegram-канале.

После начала спецоперации РФ на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщила шведская компания IKEA, напоминает агентство Nation news. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Однако из-за санкций пострадала и Европа: граждан призывают ограничивать себя. Тем временем, журнал The Economist пишет, что, несмотря на западные санкции, российская экономика встала на ноги.

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Антироссийские санкции, введенные западными странами, сделают РФ только сильнее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «10 тысяч 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. Все, что нас не убивает, делает сильнее», — написал Володин в своем telegram-канале. После начала спецоперации РФ на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщила шведская компания IKEA, напоминает агентство Nation news. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Однако из-за санкций пострадала и Европа: граждан призывают ограничивать себя. Тем временем, журнал The Economist пишет, что, несмотря на западные санкции, российская экономика встала на ноги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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