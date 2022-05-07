Володин похвастался 10 тысячами санкций против России. «Все, что не убивает, делает сильнее»

08 мая 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что против России ввели свыше 10 тысяч санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции, введенные западными странами, сделают РФ только сильнее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «10 тысяч 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. Все, что нас не убивает, делает сильнее», — написал Володин в своем telegram-канале. После начала спецоперации РФ на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщила шведская компания IKEA, напоминает агентство Nation news. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Однако из-за санкций пострадала и Европа: граждан призывают ограничивать себя. Тем временем, журнал The Economist пишет, что, несмотря на западные санкции, российская экономика встала на ноги. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Антироссийские санкции, введенные западными странами, сделают РФ только сильнее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «10 тысяч 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. Все, что нас не убивает, делает сильнее», — написал Володин в своем telegram-канале. После начала спецоперации РФ на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщила шведская компания IKEA, напоминает агентство Nation news. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Однако из-за санкций пострадала и Европа: граждан призывают ограничивать себя. Тем временем, журнал The Economist пишет, что, несмотря на западные санкции, российская экономика встала на ноги.