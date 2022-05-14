В автобусе №17 города Тюмени произошла драка. Конфликт начался после того, как пьяный молодой человек оскорбил одного из пассажиров. Об этом сообщил местный житель, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня в автобусе №17 пьяный мужчина начал скандалить, а трезвый взбесился и начал бить его. Потом выгнал его из автобуса и повалил на пол», — пишет анонимный автор в паблике «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как мужчина набрасывается на обидчика и наносит ему несколько сильных ударов. Кондуктор автобуса пыталась остановить драку и намеревалась вызвать полицию.
Агентство направило письменный запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.
В автобусе №17 города Тюмени произошла драка. Конфликт начался после того, как пьяный молодой человек оскорбил одного из пассажиров. Об этом сообщил местный житель, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в автобусе №17 пьяный мужчина начал скандалить, а трезвый взбесился и начал бить его. Потом выгнал его из автобуса и повалил на пол», — пишет анонимный автор в паблике «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина набрасывается на обидчика и наносит ему несколько сильных ударов. Кондуктор автобуса пыталась остановить драку и намеревалась вызвать полицию. Агентство направило письменный запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подрались водитель автобуса и пассажир. Мужчина не смог оплатить проезд через терминал и за это был выставлен из автотранспорта.