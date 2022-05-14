В тюменском автобусе №17 произошла драка пассажиров (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В автобусе №17 города Тюмени произошла драка. Конфликт начался после того, как пьяный молодой человек оскорбил одного из пассажиров. Об этом сообщил местный житель, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в автобусе №17 пьяный мужчина начал скандалить, а трезвый взбесился и начал бить его. Потом выгнал его из автобуса и повалил на пол», — пишет анонимный автор в паблике «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина набрасывается на обидчика и наносит ему несколько сильных ударов. Кондуктор автобуса пыталась остановить драку и намеревалась вызвать полицию.

Агентство направило письменный запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подрались водитель автобуса и пассажир. Мужчина не смог оплатить проезд через терминал и за это был выставлен из автотранспорта.