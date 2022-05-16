После ночного дождя у жителей одного из дворов Тюмени затопило машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям одного из дворов южного микрорайона Тюмени после дождя затопило двор и машины. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

«Последствия дождя, утопленники на ровном месте, спасибо большое управляющей компании. Водители „Мазды 3“ и „Митсубиси“, я честно пытался вас разбудить», — прокомментировал автор публикации в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как после дождя затопило двор. Вместе с тем вода достает машинам почти до дверей.

При этом, как ранее сообщало URA.RU, дожди в Тюмени ожидаются на протяжении всей недели. Температура, в свою очередь, будет колебаться от 14 до 18 градусов.

Фото: группа «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: группа «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»