16 мая 2022

Тюменцам затопило машины после дождя. Фото и видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, автомобиль в воде, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
После ночного дождя у жителей одного из дворов Тюмени затопило машины Фото:

Жителям одного из дворов южного микрорайона Тюмени после дождя затопило двор и машины. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

«Последствия дождя, утопленники на ровном месте, спасибо большое управляющей компании. Водители „Мазды 3“ и „Митсубиси“, я честно пытался вас разбудить», — прокомментировал автор публикации в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как после дождя затопило двор. Вместе с тем вода достает машинам почти до дверей.

При этом, как ранее сообщало URA.RU, дожди в Тюмени ожидаются на протяжении всей недели. Температура, в свою очередь, будет колебаться от 14 до 18 градусов.

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Фото:

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Жителям одного из дворов южного микрорайона Тюмени после дождя затопило двор и машины. Сообщения об этом появились в социальных сетях. «Последствия дождя, утопленники на ровном месте, спасибо большое управляющей компании. Водители „Мазды 3“ и „Митсубиси“, я честно пытался вас разбудить», — прокомментировал автор публикации в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как после дождя затопило двор. Вместе с тем вода достает машинам почти до дверей. При этом, как ранее сообщало URA.RU, дожди в Тюмени ожидаются на протяжении всей недели. Температура, в свою очередь, будет колебаться от 14 до 18 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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