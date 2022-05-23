Студенты УГМУ пожаловались на преподавателей кафедры патологической физиологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты Уральского государственного медицинского университета пожаловались на преподавателей кафедры патологической физиологии. По их словам, педагоги массово не засчитывает сдачу экзамена, а также грозят учащимся отчислением. Об этом URA.RU сообщили студенты вуза.

«Я учусь на фармацевта в УГМУ. У нас есть кафедра патологической физиологии. Экзамен по данной дисциплине очень сложный. Крайне редко получается его сдать с первого раза. Я не смог сдать. Преподаватель грозит отчислением», — на условиях анонимности поделился один из студентов вуза.

По словам другого студента, большая часть его сокурсников не смогли сдать предмет. «В нашем потоке на третьем курсе около 50-60 студентов. Многие так и не смогли сдать патофизиологию. Все ребята говорят, что преподаватели валят беспощадно. В случае, если из-за одного хвоста отчислят, то придется брать академ на год, а потом снова восстанавливаться на тот же курс. И еще раз платить, — отметил молодой человек. — Возникло ощущение, что студентов валят специально».

Редакция URA.RU направила запрос в учебное заведение. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что отец одной из абитуриенток, журналист Александр Пулинович, оскорбил и обвинил известного преподавателя УрФУ Дмитрия Стровского в непрофессионализме. Суть конфликта, по версии господина Пулиновича, заключалась в том, что его дочь Елену якобы «завалили» на вступительном творческом конкурсе, который проводит факультет. Виновником этого он посчитал Дмитрия Стровского.