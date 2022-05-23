Володин: страны Запада возместят России ущерб от санкций

23 мая 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Джо Байден и европейские лидеры несут ответственность за глобальный рост цен, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Недружественные» страны Запада компенсируют России ущерб, который страна понесла из-за санкций. Такое мнение в своем telegram-кнаале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Ответственность за рост цен прежде всего лежит на президенте США Джо Байдене, а также на главах ряда европейских государств. Что касается нашей страны, вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придется компенсировать», — написал Володин. Спикер Госдумы отметил, что антироссийские санкции нанесли большой вред странам, которые их ввели. По словам Володина, в США цены на бензин выросли на 27,6%, в Канаде — на 22,2%, в странах Евросоюза — на 19,3%. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. В Кремле отметили, что западные санкции стали причиной мирового продовольственного кризиса, пишет RT. При этом санкции негативно сказались на странах, которые их ввели. Так, в Финляндии люди стали чаще воровать бензин из-за роста цен на топливо, пишет «Национальная служба новостей». По данным газеты Times, в Германии из-за антироссийских санкций могут потерять работу около полумиллиона граждан.

«Недружественные» страны Запада компенсируют России ущерб, который страна понесла из-за санкций. Такое мнение в своем telegram-кнаале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Ответственность за рост цен прежде всего лежит на президенте США Джо Байдене, а также на главах ряда европейских государств. Что касается нашей страны, вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придется компенсировать», — написал Володин. Спикер Госдумы отметил, что антироссийские санкции нанесли большой вред странам, которые их ввели. По словам Володина, в США цены на бензин выросли на 27,6%, в Канаде — на 22,2%, в странах Евросоюза — на 19,3%. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. В Кремле отметили, что западные санкции стали причиной мирового продовольственного кризиса, пишет RT. При этом санкции негативно сказались на странах, которые их ввели. Так, в Финляндии люди стали чаще воровать бензин из-за роста цен на топливо, пишет «Национальная служба новостей». По данным газеты Times, в Германии из-за антироссийских санкций могут потерять работу около полумиллиона граждан.